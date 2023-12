Een huis of appartement kopen om te verhuren? Een verhuurhypotheek hoort erbij

Vastgoed is een waardevolle langetermijninvestering. Historisch gezien zijn vastgoedprijzen over het algemeen gestegen, waardoor het mogelijk is om aanzienlijke meerwaarde te realiseren op de lange termijn. Dit betekent dat u uw vermogen kunt laten groeien door simpelweg eigenaar te zijn van onroerend goed.

Zo kan vastgoed een stabiele bron van inkomsten zijn. Deze inkomsten kunnen na verloop van tijd aanzienlijk groeien, vooral als u ervoor kiest om meerdere panden te verhuren.

Het belang van een verhuurhypotheek

Bij het investeren in vastgoed voor verhuur is het nodig om een verhuurhypotheek af te sluiten. Een verhuurhypotheek is speciaal voor mensen die een huis of appartement willen kopen om te verhuren. Het biedt verschillende voordelen ten opzichte van traditionele hypotheken. Als u er meer over wilt weten, klik hier, op deze website vindt u er namelijk meer over.

Goed om te weten: een verhuurhypotheek heeft meestal hogere leenlimieten dan reguliere hypotheken. Dit betekent dat u meer kunt lenen om het pand te financieren. Ook zijn de rentetarieven vaak lager bij een verhuurhypotheek, wat kan resulteren in lagere maandelijkse betalingen.

Zorgvastgoed de toekomst?

Zo is zorgvastgoed een interessante investering aan het worden. Zo zijn investeringen in vastgoed al jarenlang een betrouwbare manier gebleken om vermogen en spaargeld te laten groeien. Met name woningvastgoed stond bekend als waardevast en inflatiebestendig, waardoor het aantrekkelijk was voor particuliere beleggers. Door overheidsingrijpen is investeren in woningbouw de laatste tijd veel minder aantrekkelijk geworden.

Regulering van de middenhuur

Een van de maatregelen die particuliere beleggers raakt, is de regulering van de middenhuur. Door deze regulering worden de huurprijzen van woningen in de vrije sector beperkt, waardoor de rendementen op deze investeringen verminderd worden. Dit heeft geleid tot minder interesse van beleggers in de woningbouwmarkt.

Huurprijsbeperkingen in de vrije sector

Ook zijn er onlangs huurprijsbeperkingen ingevoerd voor woningen in de vrije sector. Door deze beperkingen kunnen verhuurders hun huurprijzen niet meer vrij bepalen, wat invloed heeft op het rendement van de investeringen. Hierdoor hebben beleggers minder vertrouwen gekregen in de Nederlandse woningbouwmarkt.

Een andere maatregel die impact heeft gehad op de investeringen in woningbouw is de verhoging van de overdrachtsbelasting. Deze belasting is gestegen van 6 % naar 8 %, waardoor de kosten voor beleggers bij het aankopen van vastgoed zijn toegenomen. Dit heeft ervoor gezorgd dat beleggers minder snel geneigd zijn om te investeren in woningbouw.

Zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming

Ook de invoering van de zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming hebben een effect gehad op investeringen in woningbouw. De zelfbewoningsplicht houdt in dat huizenkopers verplicht zijn om zelf in de gekochte woning te gaan wonen, waardoor verhuur niet meer mogelijk is.

Ook is de er zogenaamde opkoopbescherming ingevoerd, wat betekent dat beleggers geen woningen meer kunnen opkopen zonder deze eerst aan te bieden aan de zittende huurders. Deze maatregelen hebben veel Nederlandse beleggers ontmoedigd om te investeren in woningbouw.

Investeren in zorgvastgoed

Door al deze maatregelen zijn veel beleggers op zoek naar alternatieven voor woningbouw. Een aantrekkelijke optie is investeren in zorgvastgoed. Zorgvastgoed heeft verschillende voordelen ten opzichte van woningvastgoed. Zo is er een groeiende vraag naar zorgvastgoed door de vergrijzing van de bevolking. Daarnaast zijn er minder reguleringen en beperkingen vanuit de overheid, waardoor het rendement op investeringen in zorgvastgoed doorgaans hoger is.

Advies op maat inwinnen

