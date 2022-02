Eind economische cyclus in zicht

De economie is veel eerder dan gedacht in de laatste fase van de economische cyclus terechtgekomen, hetgeen vermogensbeheerder Legal & General Investment Management (LGIM) terughoudender maakt om na een dip te kopen.

Dat schrijft Emiel van den Heiligenberg, Head of Asset Allocation bij LGIM, in zijn meest recente marktupdate. “Uit recessie-indicatoren blijkt dat de economie veel sneller dan verwacht laat cyclisch is geworden. Dit maakt onze positieve visie op aandelen tactischer dan voorheen.”

Van den Heiligenberg stelt dat de sterke performance van grondstoffen, de afvlakking van de rentecurve en de zwakke prestatie van credits typische tekenen van laat cyclisch gedrag zijn. Toch is het risico op een recessie de komende 12 maanden volgens Van den Heiligenberg laag. “Consumenten hebben spaargeld opgebouwd, economische groeicijfers liggen boven de trend en de inflatieverwachtingen op langere termijn zijn goed, zodat de centrale banken hun renteverhogingen geleidelijk kunnen doorvoeren. Een beleidsfout en paniek bij de Federal Reserve kunnen echter niet worden uitgesloten.”

Beleggers kregen alleen al dit jaar te maken met forse marktbewegingen. Zo steeg de Amerikaanse rente met meer dan 40 basispunten en daalden aandelenmarkten bijna 10% om vervolgens in drie dagen tijd weer met 5% aan te trekken en vervolgens weer te verzwakken. Deze correctie is volgens LGIM voornamelijk te wijten aan de aanstaande renteverhogingen door centrale banken.

LGIM behoudt een licht overwogen positie in aandelen, maar wijzigt de korte termijnvisie voor risicovollere beleggingen. “We zijn nu geduldiger vooraleer we een dip kopen. In 2021 zou onze interesse om te kopen zijn gewekt bij een daling van de aandelenkoersen met 5%. Nu wachten we op lagere niveaus voordat wij overwegen het risico in onze portefeuilles te verhogen.”

