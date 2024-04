Elektriciteitskrapte belemmert AI-aangejaagde groei datacenters

De vooruitgang in kunstmatige intelligentie (AI) jaagt de wereldwijde groei van datacenters aan, wat leidt tot een stijging van de vraag naar elektriciteit die het vermogen van de bestaande netinfrastructuur om voldoende stroom te leveren, kan overtreffen. Mogelijke elektriciteitsknelpunten creëren zowel risico’s als kansen voor beleggers. Enerzijds verhinderen ze de groei van datacenters, AI en aanverwante sectoren, anderzijds bieden ze ook kansen voor leveranciers van hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en datacentercomponenten.

Naarmate de databehoefte wereldwijd toeneemt, investeren grote technologiebedrijven de komende vijf jaar een slordige $ 1 biljoen in nieuwe datacenters om te voldoen aan de huidige en verwachte datacreatie, die in 2024 met 21% toeneemt. Deze groei jaagt de vraag naar elektriciteit enorm aan. Wereldwijd staat de vraag naar elektriciteit op een kantelpunt, met een verwachte gemiddelde jaarlijkse groei van 3,4% tot 2026. De grote vraag is of het huidige elektriciteitsaanbod deze stijgende vraag kan bijhouden.

Knelpunten

De situatie is vooral acuut in de VS, waar meer dan de helft van de ongeveer 9.000 datacenters wereldwijd is gevestigd. In 2022 waren datacenters in de VS al goed voor 4% van het landelijke elektriciteitsverbruik. In 2026 bedraagt de groei waarschijnlijk 6%, aangezien de verschuiving naar energie-intensievere AI-dataracks – die tot zeven keer meer stroom vereisen dan traditionele opstellingen – de groei van de elektriciteitsvraag in de hele sector versnelt tot 10% per jaar in 2030.

Naar verwachting hebben de VS de komende vijf jaar meer opwekkingscapaciteit nodig voor AI-specifieke datacenters dan de capaciteit van het transmissienet. Zelfs als er voldoende elektriciteit kan worden opgewekt, kunnen knelpunten in transmissielijnen, transformatoren en andere essentiële onderdelen de bouw van datacenters vertragen.

De gevolgen kunnen zich verspreiden over de hele technologiesector. Zonder voldoende nieuwe datacenters kunnen AI-dienstverleners gedwongen worden om hun beperkte rekenkracht alleen toe te wijzen aan toepassingen met de hoogste waarde. Bovendien kan de ongebreidelde vraag naar grafische kaarten (GPU’s) irrelevant worden als er onvoldoende datacenters en elektriciteit zijn om de mogelijkheden van de producten te benutten.

Hernieuwbare energie

De positieve kant van het verhaal is dat het verwachte tekort in de traditionele elektriciteitsvoorziening de deur voor hernieuwbare energie openzet, vooral nu cloudproviders streven naar netto-nul-emissies en schone energie.

Volgens een rapport van S&P Global uit 2023 zijn vijf techgiganten alleen al goed voor meer dan de helft van de wereldwijde aankopen van hernieuwbare energie door bedrijven. Tegen 2026 stijgt het aandeel van hernieuwbare energie in de elektriciteitsopwekking naar verwachting en compenseert de groei van de vraag in ontwikkelde economieën zoals de VS en de Europese Unie, waardoor fossiele brandstoffen kunnen worden verdrongen.

Deze transitie biedt kansen voor aanbieders van hernieuwbare energie zoals de Canadese bedrijven Innergex en Boralex, en het Britse SSE Renewables een opmerkelijke aanbieder van offshore windenergie. Hoogspanningskabelspecialisten zoals Prysmian Group, met hoofdkantoor in Italië, spelen een cruciale rol in de uitbreiding van het elektriciteitsnet om hernieuwbare locaties in minder bevolkte gebieden te ondersteunen. Verschillende bedrijven zullen profiteren van de hausse in datacenters, waaronder Equinix, de grootste verhuurder van datacenters, en leveranciers van apparatuur zoals Vertiv en Eaton.

Een andere factor die nieuwe datacenters mogelijk maakt, zijn zeer efficiënte koelsystemen. AI-workloads vereisen enorme berekeningen en verhogen de warmteproductie in datacenters exponentieel. Datacenters die gebruik maken van vloeistofkoelingstechnologieën kunnen het stroomverbruik met 20% verlagen in vergelijking met traditionele luchtkoeling alleen. Gespecialiseerde bedrijven zoals Nvent leveren deze thermische oplossingen.

Fossiel verdringen

Hoewel de toepassingen van AI nog in de kinderschoenen staan en er nog veel onzekerheden zijn, levert het potentieel voordelen op die het toegenomen energieverbruik rechtvaardigen, met name wanneer hernieuwbare energiebronnen de fossiele brandstoffen voor datacenters verdringen.

Voor beleggers biedt de zich snel ontwikkelende datacenterbranche mooie beleggingskansen, maar ook valkuilen als zij de ontwikkelingen niet op de voet volgen. Beleggers die willen profiteren van de groei van datacenters, moeten volgens Janus Henderson proactief de opdoemende knelpunten en de gespecialiseerde bedrijven die oplossingen bieden in de gaten houden.

