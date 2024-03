Europa: volledige ontkoppeling Russisch gas

Europa heeft zijn energiecrisis op indrukwekkende wijze overwonnen. De gasprijzen zijn grotendeels weer op oude niveaus en de huidige gasvoorraad van ruim 70% geeft aan dat er de komende winter waarschijnlijk geen tekorten zullen zijn. We verwachten dat dit Europa’s kwetsbaarheid voor geopolitieke onrust verder zal verminderen, stelt vermogensbeheerder DWS.

De sleutel tot dit succes is energiebesparing. De industrie en de huishoudens in Europa zijn erin geslaagd om in 2023 ruim 20% minder gas te verbruiken dan in de periode 2019-21.

De relatief hoge voorraden zijn niet de enige reden waarom we vertrouwen hebben in de toekomst. Europa heeft een enorme capaciteiten opgebouwd om vloeibaar aardgas (LNG) weer in gas om te zetten. Overal ter wereld worden op grote schaal terminals voor vloeibaar aardgas gebouwd, vooral in de VS. Europa kan zich in de toekomst dus bevoorraden vanuit bevriende landen. Een bijna volledige loskoppeling van Rusland is dan ook mogelijk de komende jaren.

Als we kijken naar de Nederlandse gasprijs in verhouding tot zijn Amerikaanse tegenhanger, zien we dat de statistische Z-waarde – simpel gezegd de afwijking van het gemiddelde – nu weer onder nul ligt. Dit betekent dat de Europese gasprijs zich grotendeels heeft hersteld van de verstoringen veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne, maar bovendien ook dichter in de buurt is gekomen van het lagere gasprijsniveau in de VS.

Europa heeft de gevreesde diepe crisis vermeden en is grotendeels onafhankelijk geworden van Russisch gas. Tegelijkertijd zijn er belangrijke stappen gezet om de energietransitie te bevorderen. In de afgelopen maanden hebben politici de lat hoog gelegd om Europa’s energievoorziening fundamenteel te herstructureren. Al met al is dit een groot succes voor Europa.

