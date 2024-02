Evan Brown (UBS): ‘Optimistisch ondanks hoge waarderingen’

Momenteel zijn aandelen vanuit historisch perspectief duur, maar de hoge multiples worden wel ondersteund door sterke macro-economische omstandigheden. Dat is de Visie van Evan Brown hoofd, assetallocatie bij vermogensbeheerder UBS AM.

De winstverwachtingen zijn een goede leidraad voor de richting die aandelen de komende drie tot twaalf maanden zullen uitgaan. De waardering is een veel minder betrouwbare indicator voor deze periode. UBS AM geeft de voorkeur aan Amerikaanse largecaps, maar ook aan enkele goedkopere segmenten binnen de wereldwijde aandelenindexen, zoals Amerikaanse midcaps, Europa en Japan.

Evan Brown: “UBS AM heeft een optimistische kijk op wereldwijde aandelen. De meest voorkomende kritiek die we daarop horen is: zijn de waarderingen niet te hoog? Betekenen de hoge koerswinstverhoudingen niet dat al het goede nieuws al is ingeprijsd? Zullen aandelen het niet moeilijk hebben om verdere winsten te boeken?”

“De hoge multiples worden de laatste tijd vaak genoemd als reden waarom aandelen niet naar nieuwe recordhoogtes zullen stijgen. De waardering is een belangrijke pijler in onze beleggingsaanpak, maar het is niet de enige overweging. De macro-economische omstandigheden doen vermoeden dat de winstverwachtingen blijven verbeteren, en die zijn de belangrijkste bepalende factor voor het rendement over de tactische beleggingshorizon. Bovendien is de risicobereidheid niet tot extreme niveaus gestegen. Maar toegegeven, de verhoogde multiples kunnen de snelheid of de omvang van een toekomstige aandelenrally beperken. Aandelen kunnen ook vatbaarder zijn voor onvoorziene schokken.”

“Volgens ons zullen aandelen in 2024 naar recordhoogtes stijgen, zelfs zonder een betekenisvolle daling van de obligatierentes. Hierbij gaan we ervan uit dat de relatie tussen aandelenmultiples en obligatierendementen niet mechanisch of stabiel is, maar in de loop van de tijd evolueert.”

“In theorie kan een hoger rendement op veiligere activa zoals obligaties en cash leiden tot een kleinere waardering voor aandelen. Maar in de praktijk steunen de huidige obligatierentes en aandelenwaarderingen op dezelfde basis: de groeivooruitzichten op middellange termijn zijn volgens ons de afgelopen vijftien jaar nooit beter geweest.”

