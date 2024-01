Evan Brown (UBS): ‘Zachte landing’

UBS Asset Management ziet meer opwaarts potentieel voor aandelen dan voor obligaties, en gaat nog steeds uit van een zachte landing. De vermogensbeheerder stelt dat de economie op solide fundamenten steunt en dat de vooruitzichten voor risicovolle activa verbeteren nu de centrale banken de rente beginnen te verlagen. De Visie van Evan Brown, Hoofd Multi-Asset Strategy & Portfolio Manager bij UBS AM.

1. Het nog steeds gezonde klimaat van nominale groei krijgt nu ondersteuning van de versoepeling van de financiële voorwaarden. Dit is goed nieuws voor goedkopere, cyclische en kleinere bedrijven.

2. UBS AM verwacht een opleving van de goederencyclus, die aandelen uit Europa en opkomende markten ex China zullen ondersteunen.

3. UBS AM denkt dat aandelen het in 2024 goed kunnen doen zonder dat de obligatierentes gaan dalen. Met andere woorden: de correlatie tussen aandelen en obligaties neemt verder af.

Evan Brown: “Met een zachte landing voor de wereldeconomie binnen handbereik, zouden aandelen meer opwaarts potentieel moeten hebben dan obligaties. De economie wordt ondersteund door solide fundamenten en een verbeterend sentiment onder zowel huishoudens als bedrijven. Bovendien worden de vooruitzichten voor risicovolle activa versterkt door de bijna 6000 miljard Amerikaanse dollar aan geldmarktfondsen, waarvan een deel op zoek gaat naar hogere rendementen als de centrale banken de rente gaan verlagen.”

“Gezien de veerkrachtige groei en het potentieel voor een opleving van de goederensector, kan een groter deel van de Amerikaanse aandelenmarkt het beter gaan doen. Dus niet alleen de megacaps in de techsector, maar ook de meer cyclische sectoren en indexen, zoals de midcaps. We zien ook ruimte voor Europa en voor de opkomende markten om goed te presteren in het nieuwe jaar, met uitzondering van China.”

“We zijn we ook optimistisch over een mogelijk herstel van de goederensector in de VS. Dat herstel zou andere, meer conjunctuurgerichte regio’s helpen. Aangezien de reële inkomens en de reële consumptie blijven stijgen, kan dit een positief kantelpunt worden voor de wereldwijde productie.”

“De Europese economie is meer gericht op productie, en kan van dat herstel profiteren. De indicatoren over het economische sentiment klaren op, wat doorgaans gevolgd wordt door hogere schattingen van de winst per aandeel voor Europese bedrijven.”

“Het betere sentiment komt samen met goed nieuws over de inkoopmanagers voor de verwerkende industrie. Met name het verschil tussen de subcomponent nieuwe orders en de subcomponent voorraden is toegenomen, wat een goed voorteken zijn voor de toekomstige productie. En net als Amerikaanse midcaps zijn Europese midcap-aandelen momenteel goedkoop vanuit historisch oogpunt en in vergelijking met Amerikaanse largecaps.”

