Fastned hard onderuit (terecht?)

Fastned is met 21% gedaald naar 73,20 euro. Het zegt veel. Het is een waarschuwingssignaal.

Geef de emissie van 1,9 miljoen aandelen maar een naam: schaamteloos, ongepast, ongehoord. Het maakt niet aan. De irritatie richt zich op het gebrek aan vrij verhandelbare aandelen. “Van de 14,9 miljoen uitstaande aandelen zit bijna 90% bij oprichters Bart Lubbers en Michiel Langezaal”, schrijft het FD vandaag. Dan is bewust of onbewust pimpen van de koers kinderspel.

Niet blij

De kopers van de nieuw geplaatste aandelen zullen niet blij zijn. Zij betaalden 80 euro, wat op dat moment 13,5% beneden de slotkoers was. Nu staat de koers 73,20 euro. Bij nieuwe emissies of onderhandse plaatsingen zal men zich tweemaal bedenken of een veel grotere korting bedingen.

Slechte beurt

Het is ronduit slecht van de effectenbeurs om bedrijven met zo’n gering percentage vrij verhandelbare aandelen toegang te geven tot de kapitaalmarkt. Natuurlijk hadden beleggers de lage free float kunnen weten, maar het zijn kwalijke zaken die worden verdrongen door koerswinsten. Daar worden vooral Bart Lubbers en Michiel Langezaal beter van. Rijkdom is ze gegund, maar niet over de rug van beleggers. Waar is het toeziend, wakend oog van de effectenbeurs en de AFM?

De koersstijging van meer dan 500% over de afgelopen 12 maanden slaat fundamenteel nergens op voor een verliesgevende onderneming die inmiddels ruim 200 keer de omzet noteert.

Beleggers zouden zich moeten afvragen of beleggen in bitcoin niet een serieuzere belegging is dan Fastned.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

