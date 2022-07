Fidelity: ‘Kans op recessie neemt steeds meer toe’

CEO’s zien het economische klimaat steeds somberder in. Dit stellen de analisten van vermogensbeheerder Fidelity International vast. De indicator van Fidelity is al maanden aan het verslechteren. De analisten zien hierdoor steeds meer tekenen van een wereldwijde recessie tegen het einde van het jaar.

Er was enig teken van herstel in juni, maar dat is tot stilstand gekomen. Het sentiment is met name in Noord-Amerika, Europa en EMEA/Latijns-Amerika verslechterd. Zoals de grafiek van deze week laat zien, is de indicator nu op zijn meest negatieve punt in twee jaar.

Ook de voorlopende indicatoren zijn verder verslechterd en staan nu op niveaus die vergelijkbaar zijn met de begindagen van de Covid-19 pandemie.

Een lichtpuntje in de afgelopen maanden was de energiesector. CEO’s waren hier positief gestemd. Dat veranderde in juli toen de omvang van de komende vertraging van de wereldwijde vraag de stijging van de grondstofprijzen dit jaar overschaduwde.

“Er zijn meer zorgen over de wereldwijde groei en het vermogen van China om de economische groei te ondersteunen”, stelt een grondstoffenanalist. Een andere analist, die zich bezighoudt met Europese geïntegreerde olie- en gasbedrijven, zegt: “Er zijn aanwijzingen dat de vraag in de energiesector afneemt, met name de gasprijzen in Europa en de olieprijzen in de VS.”

