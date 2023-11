Financieel voordeel; deze zaken moet je online vergelijken!

De tijden dat de prijzen in de supermarkt zeer constant waren en soms zelfs daalden (denk aan de supermarktoorlog van 2003 tot 2006) zijn wel voorbij.

Alles lijkt wel duurder te worden, van de vaste lasten tot de producten in winkels. Verschillende redenen worden hiervoor gegeven, van stijgende productiekosten tot inflatie. Maar aan het einde van de maand kan het af en toe soms best lastig zijn alles te betalen.

Maar niet getreurd, met de komst van het wereldwijde web hebben we de mogelijkheid gekregen om online allerlei zaken eerst te vergelijken, voordat we tot aanschaf aangaan. Hiermee kun je een flink voordeel behalen doordat je de koopjes online eenvoudig eruit kunt vissen. Nu is dit niet met ieder item en voordeel nodig, maar bij sommige producten is het sterk aan te raden. Voor welke zaken je echt even online een rondje moet googelen? Lees snel verder.

Altijd bereikbaar

Wanneer je actief bent op de beurs dan is het belangrijk dat je altijd en goed bereikbaar bent qua internet en data. Ook is het handig dat je een telefoon hebt die de belangrijkste beleggingsapps ondersteunt en upload. De keuze voor een iPhone is in veel gevallen dan ook snel gemaakt. Maar de vraag ontstaat al snel; welke iPhone is het beste? Met de lancering van de iPhone 15 lijkt dit natuurlijk de beste keuze, maar dit kan per persoon verschillen. De één heeft echt al die nieuwe innovaties en dat grote scherm nodig, terwijl de ander voor een paar tientjes minder ook wel met een kleiner scherm uit de voeten kan. Daarom is online vergelijken welke iPhone bij jou en je situatie past, een aanrader om tot de beste en meest voordelige keuze te komen.

Verzekeringen

Een kostenpost waar je liever niet te veel gebruik van maakt maar die er wel iedere maand is, dat is die van verzekeringen. In Nederland zijn er een aantal verplicht zoals de zorgverzekering en de autoverzekering, maar er zijn ook een aantal optionele verzekeringen. In alle gevallen loont het ontzettend om online te vergelijken wat voor jou de beste deal is. Allereerst is het goed om bij de niet verplichte verzekeringen te checken of ze echt nodig zijn. Neem bijvoorbeeld een fietsverzekering. Wanneer jij genoeg geld hebt om een nieuwe fiets te kopen bij eventuele diefstal, dan is het wellicht verstandig deze verzekering op te zeggen. Een andere truc is om alle verzekeringen bij één aanbieder af te sluiten. Vaak kun je dan op een flinke collectiviteitskorting rekenen. Een voordeel wat wel tientallen euro’s per maand kan opleveren. Dus wellicht niet het leukste klusje, maar wel één die heel veel kan opleveren; vergelijk al je verzekeringen en maak de afweging of ze echt nodig zijn.

Kortom, online kun je tegenwoordig veel geld besparen en dus eigenlijk ook verdienen. Want wat er niet uitgaat hoeft er ook niet in te komen. De moeite wordt steeds minder die je hiervoor hoeft te doen, doordat het over- en afsluiten steeds klantvriendelijker wordt. En je zult jezelf aan het einde van de maand dankbaar zijn wanneer je ziet dat er toch daadwerkelijk flink wat meer geld overblijft.

