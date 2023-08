Finst 1e cryptobeurs met Proof of Reserves

Amsterdamse crypto-beurs Finst kondigt de succesvolle vrijgave aan van een Proof of Reserves (PoR), uitgevoerd door een onafhankelijke audit.

Als crypto-investeerder zou een betrouwbaar inzicht in de reserves en algemene veiligheid van een exchange de norm moeten zijn. Slechts 8 maanden na de lancering is Finst het eerste en enige Nederlandse cryptoplatform dat een uitgebreide Proof of Reserves audit onthult. Deze is uitgevoerd door AuditNow, een onafhankelijke auditor.

De audit werd kundig geleid door de CEO van AuditNow, Daniël Waknine, een vooraanstaand lid van de World Compliance Association die eerder heeft samengewerkt met gerespecteerde instellingen zoals BNP Paribas en ING Groep.

Als onderdeel van zijn Proof of Reserves audit heeft Finst een uitgebreid kader ontwikkeld dat volledige transparantie biedt over de structuur, operaties, activa, verplichtingen, zakelijke activiteiten en algemene veiligheid.

De beperkingen van traditionele Proof of Reserves

Traditionele PoR-audits richten zich vaak alleen op on-chain holdings van een exchange, met een beperkte focus op specifieke crypto-assets, waardoor kasreserves en verplichtingen worden genegeerd. Bovendien controleren traditionele PoR-audits niet of een exchange een effectieve scheiding van activa heeft geïmplementeerd, wat cruciaal is om vermenging van activa te voorkomen en maximale veiligheid te waarborgen.

Julien Vallet, CEO & medeoprichter: “Onze analyse van verschillende Proof of Reserves (PoR) verklaringen benadrukte de behoefte aan meer duidelijkheid op dit gebied. Traditionele PoR laten vaak belangrijke vragen onbeantwoord voor investeerders, daarom hebben we besloten om een nieuwe standaard te ontwikkelen die verder gaat dan alleen de verificatie van on-chain holdings.”

