Flow Traders als alternatief voor de AMX

Flow Traders heeft moeite om te profiteren van de winsten die de haussiers in aandelen weten te genereren.

Gisteren daalde de koers met 1,3% naar 32,36 euro. Dit was de 12e dag op een rij dat het aandeel daalde. De koers staat echter nog altijd 15,9% hoger dan begin dit jaar. Dat is even sterk als de AMX. De AEX steeg in dezelfde periode met 26,6%.

De forward koers/winst bedraagt 11,5. Van een duur aandeel is geen sprake. Gezien de koersontwikkeling dit jaar is Flow Traders een mooi uitgangspunt voor beleggers die in de AMX willen beleggen.

Geschreven door: Eddy Schekman



