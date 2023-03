Focus op digitaal

Energieopslag, halfgeleiders en digitale transformatie – waarom daar economische groei te verwachten is. Covid-19, de oorlog in Oekraïne, onzekerheden in de energievoorziening: de wereld kreeg recent met een reeks onverwachte gebeurtenissen en ontwikkelingen te maken. Dit zorgde niet alleen voor onzekerheid, maar biedt ook mogelijkheden voor een economische groei. Frank Schwarz, portefeuillebeheerder bij MainFirst Asset Management, wijst op drie thema’s waarop beleggers als gevolg van de huidige situatie zouden moeten focussen.

1. Innovaties in opslagmogelijkheden: vervoer, batterijen en hernieuwbare energiebronnen in opmars

Batterijen winnen ook aan belang in de energiesector: speciale aandacht gaat hier uit naar wind- en zonne-energie, waarvoor de mogelijkheid van energieopslag de regels van het spel veranderen. “Net als in 2011, toen na het nucleaire ongeval in Fukushima de verschuiving naar hernieuwbare energie werd versneld, markeert de oorlog in Oekraïne een cruciaal keerpunt voor de wereldwijde en vooral de Europese energiesector”, legt Schwarz uit. ” Samen met de aanhoudende focus op decarbonisatie betekent dit dat de komende investeringscyclus in het teken zal staan van een toenemend belang van hernieuwbare energiebronnen.”

2. Halfgeleiders: vraag stijgt doorheen de hele waardeketen

“Processoren vormen vandaag een hoeksteen van de wereldeconomie en hun politieke en economische belang neemt ook nog toe”, voorspelt fondsbeheerder Schwarz. Azië produceert momenteel 75 tot 80% van alle chips ter wereld, met Taiwan, Zuid-Korea, China en Japan als koplopers. ” Maar liefst 92% van de processoren met transistors kleiner dan 10 nanometer wordt uitsluitend geproduceerd door TSMC in Taiwan, de overige 8% komt van Samsung in Zuid-Korea”, aldus de expert. “Taiwan treedt hierdoor op de politieke voorgrond en het bedrijf TSMC komt zo op de economische voorgrond.”

3. Digitale transformatie verschuift bedrijfsuitgaven en maakt productiviteitswinst mogelijk

In het digitale tijdperk steunen de processen op een enorme rekenkracht en genereren ze enorme hoeveelheden gegevens. “Of het nu gaat om machine learning of kunstmatige intelligentie (AI) – er zijn nieuwe softwareoplossingen nodig om deze gegevensstroom efficiënt te verwerken”, aldus Schwarz. “Aangezien beveiliging hier een cruciale rol speelt, zal de cyberbeveiliging dit decennium waarschijnlijk centraal staan in de innovatie.”

