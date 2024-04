Franck Dixmier (AllianzGI): ‘Geen verandering van plan voor ECB’

De ECB zal tijdens haar monetaire beleidsvergadering op 11 april waarschijnlijk de status quo handhaven. Dat stelt Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income bij AllianzGI, in aanloop naar de ECB-vergadering van 11 april 2024. ‘Wij denken dat de timing van de ECB niet zal worden beïnvloed door een waarschijnlijk gat met de eerste renteverlaging van de Fed’.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft niet veel redenen meer om niet snel te beginnen met het normaliseren van haar monetaire beleid. Het dieptepunt van de bedrijvigheid in de eurozone ligt achter ons. Maar bovenal ziet de ECB bevestiging van haar verwachte scenario dat de inflatie in de richting van haar doelstelling gaat. Het laatste inflatiecijfer van +2,4% j-o-j in maart (tegen +2,5% verwacht en +2,6% in februari) is goed nieuws. Deze neerwaartse trend is ook zichtbaar in de kerninflatie (+2,9% vergeleken met +3% verwacht en +3,1% in februari). Deze cijfers ondersteunen de magazinelike neerwaartse bijstelling van de inflatieverwachtingen van de ECB voor de komende drie jaar die tijdens haar vergadering op 7 maart werd gepresenteerd (+2,3% in 2024 vergeleken met +2,6% eerder, en een terugkeer naar de doelstelling van +2% in 2025).

Het is daarom waarschijnlijk dat het keerpunt van het monetaire beleid zal worden besproken tijdens de vergadering van 11 april en in het bijzonder de timing van de eerste renteverlaging. Hoewel de Raad van Bestuur het eens lijkt te zijn over juni, blijven de timing en de omvang van toekomstige renteverlagingen open. We verwachten een gematigde toespraak, waarin de zeer hoge waarschijnlijkheid van een eerste renteverlaging in juni wordt bevestigd en deze wordt gepresenteerd als een eerste stap in de richting van de normalisatie van het beleid. Maar de ECB zal waarschijnlijk benadrukken dat toekomstige renteverlagingen niet vanzelfsprekend zijn en zullen afhangen van het te verwachten inflatietraject.

De marktverwachtingen zijn extreem hoog, met een waarschijnlijkheid van 98% voor een renteverlaging van 25 bp in juni. Als de opmerkingen van de ECB beleggers echter teleurstellen, kunnen er spanningen ontstaan op de rentemarkten in een omgeving waar de onzekerheid groeit over de timing van de eerste renteverlaging van de Fed, met een waarschijnlijkheid van 72% voor een eerste verlaging in juni.

‘Wij denken niet dat deze kleine kloof tussen de ECB en de Fed een belemmering zal vormen voor de ECB, die zou moeten herbevestigen dat ze haar beslissingen autonoom neemt,’

