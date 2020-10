Fundamentele degeneratie TomTom, maar wel een trade

TomTom daalde gisteren met 2,27% naar een slot van 6,03 euro.

Investtech: “Het aandeel verbrak hiermee de eerdere top van 23 maart en bereikte een nieuwe laagste jaarkoers. De afgelopen week is het aandeel 10,40% gedaald. Het ziet er ook technisch gezien niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn en een verdere daling is waarschijnlijk.”

Een koersstijging voor TomTom lijkt lastig. De Duitse auto-industrie kampt met problemen en met de lockdowns zal dat er niet beter op worden. Het ‘verval’ bij TomTom is niet van dit jaar gezien de daling van de groei over de afgelopen 5 jaar van omzet, bedrijfsresultaat en boekwaarde per aandeel. Door de coronacrisis is de fundamentele degeneratie versterkt.

TomTom mag dan zijn fundamentele glorie zijn kwijtgeraakt, maar daarmee is niet gezegd dat niet in het aandeel kan worden gehandeld. De huidige koers beweegt zich in de buurt van de weerstand van 6,00-6,10 euro bij een lage RSI en een koers die onderin de bandbreedte zit. Wacht het testen van deze steun af. Bij een negatieve doorbraak kan de koers dalen tot tegen de 3,60 euro. Als de steun sterk genoeg is kan de koers stijgen met 1,75 of 3,50 euro.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15415 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht