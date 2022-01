Georgette Boele (ABN Amro): ‘Het Fed-beleid geeft extra steun’

De Amerikaanse dollar zat deze week opnieuw in de lift. EUR/USD daalde tot onder het niveau van 1,12, GBP/USD onder 1,34 and USD/JPY steeg boven 115. De belangrijkste reden hiervoor is de uitkomst van de vergadering van de Fed.

De Fed liet de target-bandbreedte ongewijzigd, maar gaf aan de rente binnenkort te verhogen omdat inflatie ver boven het doel van 2% ligt en de arbeidsmarkt krap is. De marktconsensus is dat de Fed de rente met 25 basispunten verhoogt in maart. Een aantal analisten denkt zelfs dat het een grotere stap wordt dan 25 basispunten. De Fed zei ook dat ze de deur open wil houden voor activaverkoop. De uitkomst van de Fed-vergadering heeft de Amerikaanse dollar dus steun gegeven, omdat de rentes op Amerikaanse staatspapier en de rentes gecorrigeerd voor inflatie stegen. We verwachten een verdere stijging van de dollar ten opzichte van de euro door het verschil in beleid van de Fed en de ECB. Onze raming voor EUR/USD voor eind 2022 staat op 1,05.

…maar een verslechtering in beleggerssentiment kan de opmars van de dollar stuiten

In onze FX Weekly van vorige week gaven we al aan dat als de bezorgdheid over de vooruitzichten van de Amerikaanse economie en de inflatie verder toenemen dit uiteindelijk negatief kan doorwerken op de dollar. Dat komt doordat beleggers de dollar gekocht hebben op de vooruitzichten van hogere rente en een sterke economie. Als een van die factoren minder positief wordt, dan nemen beleggers vaak winst op een deel van hun gekochte dollars. Maar het kan ook zijn dat het beleggerssentiment om andere redenen verslechtert, zoals door de toegenomen spanningen tussen Rusland en andere landen over Oekraïne. In deze situatie verkopen beleggers een deel van hun eerder opgebouwde posities. Dus dan nemen ze ook winst op de aangekochte dollars. Maar we denken dat deze mogelijke situatie tijdelijk van aard zal zijn. Of het sentiment verbetert weer en de dollar stijgt verder. Of het beleggerssentiment verslechtert nog meer, waardoor beleggers veiligehavenmunten gaan kopen, zoals de dollar, de Japanse yen en de Zwitserse frank.

Wat doet politieke onzekerheid met het Britse pond?

De Britse premier staat onder toenemende politieke druk, ook vanuit zijn eigen partij. De vraag is of dit negatief zal doorwerken op het Britse pond. Politieke onzekerheid is in het algemeen negatief voor een munt, dus ook voor het pond. Maar we denken dat het effect tijdelijk van aard is om de volgende redenen. We denken dat Boris Johnson aanblijft. Zelfs als hij aftreedt worden er nog geen nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Zijn partij zou dan iemand anders kunnen benoemen tot Britse premier. Dus het is onwaarschijnlijk dat het beleid verandert. Daarnaast verhoogt de Bank of Engeland mogelijk volgende week al haar beleidsrente. Dit zou het pond steun moeten geven ten opzichte van valuta’s waar de rente voorlopig nog niet omhoog gaat, zoals de euro, de yen en de frank.

Geschreven door: Georgette Boele Georgette Boele is valuta en edelmetalen specialist bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Na haar studie aan de Universiteit van Amsterdam met specialisaties organisatiekunde en financiële markten heeft zij een aantal jaren in levensverzekering, hypotheken en pensioenen gewerkt. Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar financiële markten. In 1998 is ze bij ABN AMRO (na een interne opleiding) als valutahandelaar begonnen op de dealingroom.

