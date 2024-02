Georgette Boele (ABN Amro): ‘Nieuw-Zeelandse dollar ondersteund door rente’

Over het algemeen verwachten we een latere start van de versoepelingscyclus en minder renteverlagingen in 2024 in Nieuw-Zeeland in vergelijking met de Fed en de ECB. Dit zou de Nieuw-Zeelandse dollar moeten ondersteunen ten opzichte van de Amerikaanse dollar en de euro. Dit wordt weerspiegeld in onze NZD-prognoses. De Visie van Georgette Boele, valutadeskundige ABN Amro.

Sinds het begin van het jaar is de Zweedse kroon gedaald ten opzichte van de Amerikaanse dollar en de euro. Sinds 22 januari begint de munt echter te herstellen ten opzichte van de euro en sinds 5 februari ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Op 1 februari liet de Riksbank de beleidsrente ongewijzigd op 4%, maar de verklaring geef geen duidelijke richting aan. Het lijkt erop dat de Riksbank aan het einde van de verkrappingscyclus is. Op 20 februari zei eerste vicegouverneur Anna Breman dat “de inflatie aanzienlijk is gedaald ten opzichte van de hoge niveaus en dat de inflatievooruitzichten rooskleuriger zijn. We kunnen een soepele terugkeer naar een lage en stabiele inflatie echter niet als vanzelfsprekend beschouwen. Daarom moeten we geduldig zijn in ons monetaire beleid.”

Wij verwachten dat de centrale bank de komende maanden de beleidsrente ongewijzigd laat. Zelfs als ze in de eerste helft van het jaar zou beginnen met het versoepelen van het beleid (dit is niet onze visie), denken wij dat de Riksbank in 2024 niet geneigd zal zijn om het monetaire beleid even sterk te versoepelen als de Fed en de ECB. Daarom is er dit jaar ruimte voor de kroon om het beter te doen dan de euro en de Amerikaanse dollar.

Geschreven door: Georgette Boele Georgette Boele is valuta en edelmetalen specialist bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Na haar studie aan de Universiteit van Amsterdam met specialisaties organisatiekunde en financiële markten heeft zij een aantal jaren in levensverzekering, hypotheken en pensioenen gewerkt. Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar financiële markten. In 1998 is ze bij ABN AMRO (na een interne opleiding) als valutahandelaar begonnen op de dealingroom.

