Gilles Moëc (AXA): ‘Uitholling door desinflatie’

Waar hoge inflatie en een veerkrachtige economie het jaar 2022 kenmerkten, verwacht hoofdeconoom Gilles Moëc van AXA Group in 2023 aanzienlijke desinflatie. Die eist zijn tol op de economische activiteit. Dit omdat centrale banken niet bereid zullen zijn de economische vertraging op te vangen, maar juist te bevorderen om de inflatie te beperken.

“Het beeld past goed in ons algemene verhaal voor volgend jaar. Voor ons wordt 2023 waarschijnlijk het ‘spiegelbeeld’ van 2022.” Moëc ziet in de nieuwe prognoses van de Federal Reserve (Fed) bevestigd dat de VS te maken krijgen met een ‘in het slechtste geval’ oppervlakkige recessie in 2023. “Maar de nieuwe mediane eindrente in de dot plot laat zien dat de Fed bereid is zeer diep in restrictief gebied te gaan, en daar lang te blijven, om de inflatie weer onder controle te krijgen.”

Moëc waarschuwt dat beleggers daarvoor nog te weinig oog hebben. “De ‘forwards’ blijven een renteverlaging met 50 basispunten in de tweede helft van volgend jaar voorspellen. Zelfs als we het ermee eens zijn dat er nu enkele tastbare tekenen van desinflatie in de VS verschijnen, schept dit een ongemakkelijk grote ruimte voor teleurstelling op de markten volgend jaar.”

Ook de ECB zadelde beleggers op met een heus ‘hawkish festival’. AXA IM verwacht een eindrente van 3,25%, ruim in het restrictieve gebied. “Het is verleidelijk om de mededeling van de ECB te lezen als een aanpassing aan de hawkish boodschap van de Fed een dag eerder. Dit is begrijpelijk, maar het voedt de ‘race naar de top’ die M. Obstfeld enkele maanden geleden heeft betreurd, en die uiteindelijk kan leiden tot een buitensporige mate van monetaire verkrapping in de wereldeconomie.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18010 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht