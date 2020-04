Guy de Blonay (Jupiter): ‘Voorzichtig met bankaandelen’

JP Morgan was vorige week somber gestemd over de economie. CEO Jamie Dimon legde uit dat de situatie zich snel ontwikkelt en waarschijnlijk verder zal verslechteren.

Dimon gaf aan dat beleggers moeten anticiperen op het opbouwen van extra reserves in de komende drie kwartalen, die “in totaal significant hoger zouden kunnen zijn in de komende kwartalen” ten opzichte van het eerste kwartaal als zich in het tweede kwartaal een daling van 40% van het BBP voordoet. Aangezien zelfs JP Morgan onzeker is over het economische pad van de VS en het waarschijnlijk is dat de vooruitzichten eerst slechter zullen worden voordat ze beter worden, blijft Jupiter voorzichtig met de banksector in het algemeen, stelt Guy de Blonay, fundmanager, financial equities bij Jupiter Asset Management

De onderwogen blootstelling aan banken in de VS, het VK en de EU hebben de Jupiter Global Financials-strategie beschermd tegen de ongelukkige stortvloed van dividend-annuleringen en winstwaarschuwingen die COVID-19 heeft veroorzaakt. De strategie blijft gericht op bedrijven die een digitale strategie omarmen en/of mogelijk maken. De sociale afstand en de isolatiemaatregelen die zijn genomen om de COVID-19-crisis in te dammen, versnellen een verandering in het consumentengedrag, die volgens Jupiter ten goede zal komen aan de digitale vooruitgang van financiële instellingen in subsectoren zoals vastgoed, private equity, banken, verzekeringen, data en betalingen.

COVID-19 versnelt overgang naar cashless society

In de betalingssector zijn bedrijven op korte termijn onder druk komen te staan door de impact van winkelsluitingen. Zo blijkt uit gegevens van de Bank of America dat het aantal kaarttransacties in de laatste week van maart in de VS met meer dan 30% is gedaald.

Als de lockdown eindigt en de recessieomstandigheden weer meer typisch worden, zouden de betalingsvolumes relatief veerkrachtig moeten zijn, zo blijkt uit historische gegevens – ze waren bijvoorbeeld in 2009 hoger dan het jaar daarvoor. Op de middellange termijn meent Jupiter ook dat COVID-19 de overgang naar een cashless society kan versnellen. LINK, een toonaangevende geldautomaatoperator in het VK, stelde voor om het gebruik van contant geld te halveren sinds de lockdown daar van start ging. E-commerce is ook een lichtpuntje in het huidige klimaat door de aanzienlijke toename van de vraag naar levensmiddelen en elektronica.

Jupiter gelooft dat een deel van deze verschuiving in het consumentengedrag na de COVID-19-crisis waarschijnlijk zal aanhouden. Betalingsverwerkers die goed gekapitaliseerd zijn en de storm kunnen doorstaan, zouden volgens de Britse vermogensbeheerder moeten kunnen profiteren, denk hierbij aan bedrijven als Adyen en Paypal.

