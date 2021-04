Handelen met seizoenspatronen

Het is weer mei. Betekent dit dat beleggers afscheid moeten nemen van hun longposities en pas na de zomer weer moeten denken aan het opbouwen van een bundel met kansen. Dit is een bekend seizoenspatroon.

“Er zijn heel veel van dat soort patronen”, zegt Robbert Manders, marktanalist bij IG. “Vaak hebben dit soort van patronen te maken met ontwikkelingen buiten de beurs. Zo stijgt de AEX is april, wat te maken heeft met de toename van het aantal zonuren. In september/oktober zien we dat deze het sterkst dalen. Beurscrashes doen zich dan vaak voor.” In- en uitstappen loont dus. “In 43% van de zomers daalde de AEX.”

1e handelsdag

“Wij hebben ook onderzoek gedaan naar de 1e handelsdag in maart”, zegt Salah-Eddine Bouhmidi, Head of Markets bij IG. “Dan blijkt dat de Dow Jones met 67% stijgen en met 33% daalt.” De kans op een stijging daarna is meer dan 50% op basis van de intraday koersen, wat niet onlogisch is voor investeerders in koersversnellers.

Wanneer goud kopen

Voor goud is de zomer de beste tijd om het te kopen. “In India wordt dan vaak voor trouwfeesten goud gekocht”, meent Bouhmidi. “De coronacrisis heeft de rally versterkt.” Voor de Duitse DAX is een van de belangrijkste handelsdagen de 45ste handelsdag. “Vooral de dinsdag is een goede dag. “Ook de AEX kent de Turnaround Tuesday”, vult Manders aan. Bouhmidi: “De dinsdag is echt een goede dag.” Veder blijken veelal de 9e, 10de en 11de handelsdagen in de maand veelal de beste beursdagen.

Eddy Schekman

