Het ergste is voorbij

De kans dat centrale banken snel stoppen met renteverhogingen is vrijwel nul. Volgens Björn Jesch, CIO van DWS, zullen de renteverhogingen slechts leiden tot een beperkte recessie. Maar, zo stelt hij, er is ook slecht nieuws. “Na de crisis kan het veel langer duren dan voorheen voordat de wereldeconomie weer tot volle bloei komt. Dit komt vooral omdat de Chinese economie en de globalisering, die altijd als betrouwbare aanjagers worden bestempeld, nu haperen, aldus de beleggingsstrateeg in zijn markt outlook van november.

Aandelenmarkten komen onder druk te staan, want er is bij beursfondsen nauwelijks ruimte voor het behalen van meer winst. En bedrijfsobligaties worden door beleggers weer als serieus alternatief gezien. Maar geopolitieke ontwikkelingen kunnen zomaar weer roet in het eten gooien. “De vragen zijn velerlei: Escaleert de oorlog tussen Rusland en Oekraïne nog verder? Gaat de inflatie een nog grotere rol spelen in ons dagelijks leven en zullen de centrale banken zich gedwongen voelen de rente hoger te stuwen dan de markten verwachten? En zal China ooit weer het groeiwonder van de wereld worden?

Volgens Jesch kunnen deze vragen met een slag om de arm worden beantwoord. “Het mag geen verrassing heten dat bedrijven zuchten onder de omstandigheden. De toekomst is zo wazig dat er veel te zeggen valt voor voorzichtigheid als het gaat om beleggen in aandelen. Een goed alternatief is beleggen in bepaalde obligaties omdat deze profiteren van renteverhoging. Hogere obligatieyields zetten aandelenkoersen van vooral tech, communicatie en e-commerce bedrijven onder druk omdat deze ondernemingen het meest gevoelig zijn voor rentebewegingen. Daarnaast is er niet of nauwelijks ruimte voor winstgroei en de marges zwakken af omdat hogere kosten niet eindeloos kunnen worden doorberekend aan de eindklant.” Jesch is wel te spreken over defensieve healtcare-aandelen, hoewel die volgens hem ook verre van goedkoop zijn.

In de outlook stelt Christoph Schmidt, co-hoofd van het DWS Concept Kaldemorgen, dat obligaties momenteel als serieus alternatief voor aandelen gelden in de markt. “Vastrentend papier speelt weer een belangrijkere rol in de opbouw van een evenwichtige portefeuille.” Volgens Schmidt is het ergste vooralsnog voorbij. “De markten hebben de overvloed aan slecht nieuws inmiddels verdisconteerd. Vooral voor langetermijnbeleggers liggen er genoeg kansen, ook al zullen ze met minder dividend genoegen moeten nemen. Dubbelcijferige rendementsgroei zit er voorlopig gewoon niet meer in. Actief beheer van valutarisico’s moet worden afgestoft. “De sterke dollar heeft de indices geen windeieren gelegd dit jaar, maar aan alles komt een eind”, waarschuwt Schmidt.

