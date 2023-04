Hoe presteren ‘oranje fondsen’ op de beurs?

Naar de vrijmarkt, barbecueën of varen op een bootje. In het kader van de verjaardag van de koning vlooit Saxo Bank opnieuw de markten af. Deze keer worden beursfondsen met oranje in hun logo te belicht.

Volgens experts van logo’s staat oranje voor avontuurlijk, speels en creatief. Het is een warme kleur, een combinatie van rood en geel. De kleur maakt mensen blij. Het kan mensen ook aanzetten tot actie. Oranje wordt daarom vaak bij een call to action gebruikt.

Negatief gezien kan deze kleur als schreeuwerig, opschepperig of afwachtend worden ervaren.

Het verband tussen het koningshuis en oranje

Het verband tussen ons koningshuis en de kleur oranje heeft te maken met een klein, voormalig vorstendom in de Provence: Orange. In het Nederlands werd het historisch als Oranghien aangeduid en later verder vernederlandst tot Oranje. Willem de Zwijger, later stadhouder in verschillende Nederlandse gewesten, werd in 1544 Prince van Oranghien en stichtte de dynastie Oranje-Nassau. Onze vlag bestond eerst ook uit de kleuren oranje, wit en blauw. Later is dit veranderd in rood, wit en blauw. Oranje hebben we als nationale kleur behouden.

‘Oranje fondsen’ op de beurs

Een aantal beursgenoteerde Nederlandse bedrijven heeft de kleur oranje in het logo verwerkt: ING, Post-NL, Basic-Fit en Ordina. Hoe presteren deze fondsen op de beurs?

ING

Na een fusie tussen Nationale Nederlanden en de NMB Postbank groep in 1991 is ING ontstaan. De volledige naam van ING is ING Groep. De bank is al jarenlang onderdeel van de AEX.

Uitgaande van een beleggingstermijn van bijna zeven jaar hoe heeft het aandeel ING dan gepresteerd? Het aandeel heeft in die periode een ‘total return’ (dividend plus koerswinst) van bijna 50 procent opgeleverd Dit is gebaseerd op de beurskoers van 26 april. Het totale rendement van de AEX is in diezelfde periode echter met 103 procent toegenomen.

PostNL

PostNL is sinds mei 2011 zelfstandig beursgenoteerd, na de opsplitsing van TNT in de aparte beursgenoteerde bedrijven PostNL en TNT Express. De koeriersdienst TNT Express is in 2015 is overgenomen door het Amerikaanse FedEx. PostNL komt oorspronkelijk voort uit het staatsbedrijf PTT. PostNL maakt deel uit van de AsCX, waarin kleinere bedrijven staan genoteerd.

Hoe presteert dit ‘oranje beursfonds’ sinds september 2016? Het totale rendement is, na een korte oprisping tijdens de coronapandemie, helaas met 34 procent gedaald. PostNL is de laatste jaren dus geen goudmijn voor beleggers gebleken.

Basic-Fit

Basic-Fit is een keten van sportscholen. Het kreeg in juni 2016 een notering aan de Amsterdamse beurs. Het heeft fitnessclubs in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Spanje. Het is een concept voor eenvoudige fitness zonder extra faciliteiten.

Het aandeel Basic-Fit had een introductiekoers van 15 euro. Het staat momenteel op bijna 40 euro. Beleggers van het eerste uur hebben dus een goede slag geslagen. Het aandeel heeft sinds september 2016 een totaal rendement van bijna 150 procent.

Ordina

Ordina is een dienstverlener op het gebied van Consulting en ICT. Het bedrijf bedenkt, bouwt en beheert oplossingen voor de automatisering van bedrijfsprocessen en ICT.

De IT-dienstverlener is onlangs voor 518 miljoen euro gekocht door het Franse beursgenoteerde bedrijf Sopra Steria. Het staat nog steeds wel genoteerd aan de AsCX, maar is dus op weg naar de uitgang.

Ordina staat sinds 1987 aan de beurs genoteerd. Het rendement is sinds september 2016 met liefst 365 procent gestegen. Het overnamebod heeft het aandeel een flinke steun in de rug gegeven, maar daarvoor zat het ook al in een stijgende lijn.

Ordina dé topper bij de oranje fondsen

Beleggers in ‘oranje fondsen’ hadden dus de afgelopen jaren (op basis van het totale rendement) hun geld in het aandeel Ordina moeten steken en zeker niet in PostNL. We zijn telkens uitgegaan van een vergelijking met 2016, omdat Basic-Fit toen naar de beurs ging. Ook dit fonds heeft het goed gedaan. Zoals eerder gezegd, was het rendement van de AEX in dezelfde periode iets meer dan 100 procent.

