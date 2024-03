Huishoudens het haasje door verder stijgende cacaoprijs

Nederlandse huishoudens worden geconfronteerd met aanzienlijk hogere kosten voor chocolade deze Pasen. In een maand tijd is de prijs van het ingrediënt van de met Pasen massaal verorberde chocoladehazen en -eieren maar liefst 38% gestegen. Vergeleken met Pasen 2022 liggen de prijzen zelfs bijna tweeënhalf keer hoger, blijkt uit analyse van handels- en beleggingsplatform eToro.

Cacaoprijzen zijn deze twee jaar vooral zo hard gestegen, omdat belangrijke producerende landen te maken hadden met slechte weersomstandigheden door El Niño. Dit klimaatfenomeen leidt tot droger weer in sommige van de belangrijkste cacaoteeltgebieden, met name in West-Afrika. De impact op de oogst is significant. Prijzen bereikten op 18 maart een recordhoogte van $8.318 per ton.

Dit vertegenwoordigt wereldwijd een prijsstijging van meer dan 178% sinds Pasen 2023 en 231% sinds Pasen 2022. Chocoladeproducenten moeten op hun beurt weer chocolade zien te maken van die prijsstijging. Die belandt via supermarkten uiteindelijk op het bordje van de consument.

Zo kostten AH Chocolade eitjes puur (250 gram) vorige Pasen €2,00, nu €2,29 (+14,5%). Datzelfde geldt voor G’woon Paaseitjes puur, zoals verkrijgbaar bij Hoogvliet. Bij Jumbo is de reguliere prijs van een zakje Paaseitjes Puur Chocolade Massief (200 gram) €2,29, ten opzichte van €1,67 tijdens Pasen vorig jaar. Opvallend is wel dat de prijs vlak na Pasen naar €2,09 steeg. Dat betekent stijgingen van respectievelijk 37,12% en 9,57%. Aldi’s Chocolade eitjes massief (225 gram) kosten €1,99, wat 19,88% hoger is vergeleken met het eerste beschikbare prijsmeting van Supermarktscanner in juli vorig jaar. Toen betaalde je nog €1,66 voor een zakje. Feestelijk PLUS Paaseitjes puur massief (250 gram) kosten nu €2,99. Tijdens de eerste beschikbare prijsmeting in februari kostten de eitjes €2,49. Dat is 20,01% meer.

Ook suiker, het andere belangrijke ingrediënt van chocolade, zag zijn prijs stijgen in de afgelopen jaren. Vergeleken met Pasen 2022 ligt de prijs zo’n 16% hoger. De prijs is wel wat gezakt vergeleken met die van vorig jaar rond deze tijd, zo’n 7,5%.

Jean-Paul van Oudheusden, marktanalist bij eToro: “Cacaoprijzen zijn de afgelopen twee jaar door het dak gegaan. Eerder dit jaar zagen we in een week alleen al een stijging van meer dan 10%. Helaas voor chocoladeliefhebbers en gezinnen die zich voorbereiden op Pasen, want dit vertaalt zich in aanzienlijk hogere prijzen in winkels. Winkeliers hebben ook te maken met stijgende kosten voor verpakkingen, transport en arbeid, die ze zullen doorberekenen aan consumenten.”

“En de hoge chocoladeprijzen houden waarschijnlijk nog wel even aan, want producenten en winkeliers moeten hun voorraden tegen hogere prijzen vervangen, terwijl de volgende cacao-oogst pas in oktober is.”

