Invesco: ‘Emerging markets veelbelovend’

Aandelen uit opkomende markten zijn in tijden niet zo veelbelovend geweest, zegt Justin Leverenz, CIO Developing Markets bij vermogensbeheerder Invesco. “Aandelen en valuta’s zijn erg goedkoop. Als het post-crisis herstel zich inzet, levert dat een aantal zeer interessante beleggingskansen op.”

Omdat de groei in de nasleep van de coronapandemie in opkomende economieën trager op gang komt dan in de Verenigde Staten, zijn aandelen ondergewaardeerd, maar het herstel komt uiteindelijk toch, zegt Leverenz. “In ontwikkelde markten was de eerste reactie op de inflatie halfslachtig, maar de centrale banken van opkomende economieën moesten hun valuta’s beschermen, waardoor ze gedwongen werden tot een agressieve verstrakking van het beleid.”

De stijgende kapitaalkosten in opkomende markten hebben de groei afgeremd en de waarderingen van de binnenlandse aandelen negatief beïnvloed. “Maar”, zegt Leverenz, “hoewel ik een structureel hogere inflatie verwacht, kan de onderliggende inflatie in de komende zes tot twaalf maanden juist afnemen. Hierdoor kunnen de ongewoon hoge nominale tarieven in het hele EM-landschap aanzienlijk dalen.” Volgens Leverenz moet dit ook leiden tot meer binnenlandse investeringen, kredietverlening, werkgelegenheid en groei.

Daarnaast is de appreciatie van de Amerikaanse dollar (USD) de afgelopen tien jaar een doorn in het oog van beleggers in opkomende landen geweest. Maar volgens de CIO zorgt een zwakke relatieve groei in de VS, de budgettaire tekorten en de tekorten op de lopende rekening dat de dollar onder druk komt te staan. “De prestaties van Amerikaanse aandelen van de afgelopen jaren zijn moeilijk te onderschatten, maar het lijdt geen twijfel dat de kracht ervan behoorlijk werd verfraaid door een ongekend monetair beleid in reservevaluta.”

Energietransitie

Ook de energietransitie geeft opkomende markten de wind in de zeilen, stelt Leverenz. “Grondstoffen ondersteunen de betalingsbalans, de valuta’s en de onderliggende groei van diverse opkomende economieën, en de grondstoffenprijzen blijven structureel hoog. Denk bijvoorbeeld aan koolwaterstoffen, waarvoor onvoldoende investeringsstimulansen zijn geweest, maar ook aan basismaterialen die nodig zijn voor een duurzame infrastructuur en die het CO2-vrij maken van elektrische voertuigen ondersteunen.”

Tot slot vindt Leverenz dat de huidige marktverwachtingen voor China onrealistisch laag zijn. Economisch herstel is volgens hem nabij en dat is cruciaal voor andere opkomende markten. “Chinese aandelen zijn erg goedkoop, en de overheid zal de draconische rem op de groei weer moeten verruilen voor een focus op langetermijndoelstellingen. Dit zorgt voor lagere, maar kwalitatief betere groei. Ook de coronabeperkingen zullen worden opgeheven en dat zorgt voor massaal winstherstel voor de horeca, de reizen- & vrije tijdsector en financiële diensten

