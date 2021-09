Kiezen voor waarde

Cyclische en waardeaandelen hebben momenteel meer opwaarts potentieel dan groeiaandelen. Dat zegt Lale Akoner, marktstrateeg bij BNY Mellon Investment Management.

Gezien de afbouw van de reflation trade sinds begin Q2, zouden ‘cyclicals’ en ‘value’ in 2022 opnieuw kunnen outperformen, zodra de angst voor deltavarianten afneemt en het groeimomentum weer grip krijgt. Deze aandelen zijn ook minder blootgesteld aan hogere tarieven en inflatie.

In het voordeel van ‘value’ spreken ook de waarderingen en het winstmomentum. Zo is in de VS de onderwaardering van waardeaandelen bijna het hoogst in twee decennia. Op de lange termijn echter blijven ‘big tech’ en groeiaandelen favoriet, stelt de strateeg.

Ten aanzien van aandelen in het algemeen blijft de strateeg positief. Ook in vergelijking met andere risicovolle beleggingen zijn aandelen het aantrekkelijkst.

Staatsobligatieskoersen uit ontwikkelde markten kunnen vanaf het eind 2021 onder druk komen te staan als gevolg van de hogere inflatieverwachtingen. Ook bestaat er het risico dat de risicopremies op bedrijfsobligaties vanaf dan oplopen.

Voor beide markten geldt dat de omstandigheden aantrekkelijk zijn voor actieve managers met een selectieve aanpak.

Wat betreft het economische herstel verwacht Akoner dat dit doorzet en dat de vaccins effectief blijven. Binnen twaalf maanden zal dan wereldwijd groepsimmuniteit worden bereikt.

