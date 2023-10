Kristina Hooper (Invesco): ‘Oorlog tussen Israël en Hamas legt geopolitieke risico’s voor beleggers bloot’

Beleggingsstrateeg Kristina Hooper van Invesco schrijft dat het conflict in Israël op twee mogelijke manieren kan worden benaderd vanuit het perspectief van de markt. Het eerste scenario omvat dat de situatie niet verder escaleert. Het tweede scenario verwijst naar de situatie waarbij andere landen ook in het conflict betrokken raken.

In het eerste scenario trekt Hooper een vergelijking met de Gaza-oorlog in de maanden juli en augustus in 2014. Door de korte duur van deze oorlog was er ook slechts een kortstondig negatieve impact op detailhandelsverkopen die weer bijtrokken toen de oorlog voorbij was. In dit scenario is het aannemelijk dat de olieprijs enigszins stijgt, zoals vaak het geval is zodra er spanning is in het Midden Oosten. De prijs van goud zou licht kunnen stijgen en het rendement op Amerikaanse staatsobligaties ietwat dalen, omdat beleggers hun heil in ‘veilige havens’ zullen zoeken. Ze concludeert dat dit scenario waarschijnlijk geen negatieve langetermijninvloed zal hebben op de Amerikaanse of de wereldwijde aandelenmarkten.

Minder fraai

In het tweede scenario schetst Hooper een situatie die beter te vergelijken is met de Jom Kipoer-oorlog van 1973, waarbij meerdere landen betrokken waren. Dat zou namelijk wel tot grote stijgingen van de olieprijs kunnen leiden. De VS en andere regeringen hebben in de afgelopen maanden een oogje dichtgeknepen voor de toename in de Iraanse olieproductie. Die keuze werd vooral gedreven doordat de toename zorgde voor verlichting van de prijsdruk als resultaat van de productiebeperkingen van OPEC+. In dit tweede scenario zal de olieproductie van Iran onder druk komen te staan. Als Iran rechtstreeks betrokken raakt bij de oorlog, kan dat ook nog gevolgen hebben voor de exportstroom uit de Golfregio vanwege de nabijheid van de Straat van Hormuz. Daarnaast verwacht Hooper dat goud en de koersen van Amerikaanse staatsobligaties sterk zullen stijgen omdat beleggers massaal op zoek gaan naar ‘veilige havens’. Als dit scenario zich voltrekt, stelt Hooper, is het goed mogelijk dat er een verkoopgolf komt van aandelen wereldwijd, inclusief in de VS.

