Kristina Hooper (Invesco): ‘Tweede helft 2023’

Wat de vooruitzichten voor de tweede jaarhelft betreft, leven we nog altijd in buitengewone tijden, zegt Kristina Hooper, hoofdstrateeg bij vermogensbeheerder Invesco. “Het beteugelen van de inflatie door centrale banken zorgt voor een aanzienlijke vertraging van de wereldwijde groei. Hoewel ons basisscenario uitgaat van een relatief korte en oppervlakkige economische vertraging, is de kans op een hardere landing van de economie nog lang niet van de baan.”

Verenigde Staten:

“Een grote brede recessie wordt waarschijnlijk vermeden. We verwachten een hobbelige landing in de tweede jaarhelft, maar de economische activiteit blijft desondanks relatief veerkrachtig. De inflatie blijft dalen, maar waarschijnlijk niet voldoende. Begin 2024 zijn de groeivooruitzichten beter.”

Eurozone en VK:

“De eurozone en het VK volgen een vergelijkbaar patroon, maar met vertraging. Het strakke monetaire beleid gaat ook hier uiteindelijk wegen op de kredietgroei, wat de inflatiedruk vermindert maar wel een aanzienlijke economische vertraging oplevert.”

China

“Het land blijft met een gematigde inflatie en stevige groeivooruitzichten gunstig voor beleggers. Wij verwachten dat de People’s Bank of China zich zal blijven schikken om de economie te stimuleren.”

Marktimplicaties



“Wij spreken van een hobbelige landing omdat toch enige economische schade wordt verwacht. Voor sommige landen pakt de situatie slechter uit dan voor andere. We geven de voorkeur aan defensieve beleggingscategorieën zoals hoogwaardige bedrijfsobligaties en gestructureerde leningen, en aan groei- en kwaliteitsaandelen in de sectoren technologie, consumptiegoederen en diensten. We verkiezen EM-aandelen in verband met onze groeivooruitzichten voor China en andere Aziatische landen.

We verwachten echter dat de markten binnenkort een economisch herstel zullen verdisconteren dat zou kunnen leiden tot een outperformance van meer risicovolle beleggingscategorieën zoals high yield credits en cyclische en small-cap aandelen.”

Harde landing

“Een neerwaarts scenario waarbij de wereldwijde groei harder wordt getroffen, behoort nog altijd tot de mogelijkheden. Een recessie in de VS kan dan gemakkelijk overslaan naar andere economieën. Zeer defensieve beleggingscategorieën hebben in dit scenario de voorkeur: cash, staatsobligaties met een lange looptijd en defensieve aandelen zoals niet-duurzame consumentengoederen en gezondheidszorgaandelen, en goud.”

Zachte landing

“Ook een opwaarts scenario blijft mogelijk. In dit scenario daalt de inflatie sneller en blijft de wereldeconomie relatief ongedeerd. Risicovollere beleggingscategorieën als high yield credits, Europese en opkomende markten, cyclische en small-cap aandelen en industriële grondstoffen hebben de voorkeur.”

Geopolitieke risico’s: Rusland

“Ondanks dat we een hobbelige landing het meest waarschijnlijk achten, vormen geopolitieke risico’s een aanzienlijk risico. Op dit moment verwachten we geen onmiddellijke impact van de militaire opstand in Rusland. Toch kan de situatie van invloed zijn op beleggingen, met name op sommige grondstoffen. Momenteel beschikken we nog over onvoldoende informatie om de portefeuilleallocatie aan te passen.

Er is kans dat Rusland de Oekraïense graanexportovereenkomsten niet verlengt, wat volatiliteit in de prijzen van zachte grondstoffen zou kunnen veroorzaken. Een Rusland dat op zoek is naar geld, zou kunnen proberen om meer olie in Azië te verkopen. Omdat Rusland zwak staat, zien Aziatische kopers wellicht een kans om hard over de prijs te onderhandelen.

Een positief scenario zou zijn dat de instabiliteit in Rusland zich vertaalt in een vroeger einde van de oorlog, wat positief kan zijn voor Europese risicobeleggingen. Neemt de instabiliteit in Rusland toe, dan is de kans groot dat de prijs stijgt van ‘veilige havens’ als goud en Amerikaanse Treasuries.”

