Luc van Laarhoven: ‘Capilex biedt ondernemers kansen’

In het hart van de zakelijke financieringswereld bestaat een bedrijf dat ondernemers helpt bij het tot uitvoer te brengen van hun ideeën. Capilex, opgericht door Luc van Laarhoven, biedt een alternatieve financieringsoplossing voor ondernemers die moeite hebben om een lening te krijgen bij een traditionele bank. Dat doen ze met een nieuwe aanpak, waarbij (privé-) vastgoed kan worden ingezet als onderpand.

Daarnaast bedient Capilex ook investeerders. Luc van Laarhoven legt uit hoe het werkt: “Capilex biedt investeerders de mogelijkheid om te investeren in hypothecaire leningen die worden gedekt door vastgoed. Dit geeft investeerders een extra laag zekerheid, waardoor het risico op kapitaalverlies wordt verminderd. Bovendien bieden wij een gedigitaliseerd, gestroomlijnd en simpel investeringsproces.”

Hoe werkt het?

Simpel gesteld leent Capilex geld uit aan ondernemers, daarbij dient de overwaarde van een woning als onderpand. Aan investeerders biedt Capilex daarnaast de mogelijkheid om te investeren in deze leningen. Luc van Laarhoven: “Het is mooi om te zien wat voor effect we hebben op ondernemers die anders vast komen te zitten. Ik ben zelf ondernemer en ik weet hoe het is als je kansen niet kunt grijpen op het juiste moment. Voor investeerders is dan weer mooi om te investeren in de financiële behoeften van ondernemers. Daarmee helpen ze de economie als geheel. Veel ondernemers hebben innovatieve ideeën en plannen, maar worden belemmerd door beperkte toegang tot traditionele financiering. Onze investeerders kunnen door te investeren deze ondernemers ondersteunen en zo een bijdrage leveren aan de groei van veelbelovende bedrijven. Dat vind ik mooi.”

Hoe kan het?

Maar hoe kan het dat een relatief nieuw bedrijf als Capilex doet wat banken niet voor elkaar krijgen, en dan ook nog op zo’n manier dat het winstgevend is? Of wordt er geen winst gemaakt? “Haha, ja hoor, de zaken gaan goed. Het ligt aan een aantal dingen dat wij wel kunnen wat banken niet lijkt te lukken. Zo maken we gebruik van nieuwe technologie en speciaal ontwikkelde software voor het financieringsproces,” legt Luc van Laarhoven uit.

“Het is vreemd dat banken niet in staat lijken te zijn om ons wat dat betreft te evenaren. Het heeft te maken met de logheid van de organisatie, de stroperige processen, de vele schijven waarlangs elke beweging moet gaan. Omdat we voorlopers zijn op het gebied van fin-tech kunnen wij leningsaanvragen razendsnel verwerken en krijgen investeerders de mogelijkheid om snel te handelen. Daarnaast hebben wij als bedrijf inmiddels een solide trackrecord opgebouwd als het gaat om betrouwbaarheid, daardoor kunnen investeerders met vertrouwen investeren.”

Hoe gaat het verder?

Voornamelijk veroorzaakt door de strenge eisen en trage processen die traditionele banken erop na houden, zoeken dus steeds meer ondernemers noodgedwongen hun toevlucht bij innovatieve en nieuwe manieren van financiering. En deze trend lijkt voorlopig niet te stoppen. Luc van Laarhoven: “Capilex heeft echt wel een revolutie teweeggebracht in de zakelijke financieringsbranche met deze vorm van alternatieve financieringsoplossing voor ondernemers. Daarnaast hebben we voor investeerders die op zoek zijn naar veilige en rendabele investeringen een mooie nieuwe mogelijkheid gecreëerd.”

