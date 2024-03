Markten hoger. Wachten op inflatietrend VS

Het is wachten op de Amerikaanse inflatiecijfers voor opening Wall Street. Het plaatje voor Europa is licht vriendelijk. Het draait allemaal om de rente.

De Europese Centrale Bank (ECB) zal vermoedelijk in de maand juni de eerste renteverlaging aankondigen. ‘Dat zal een voorzichtige verlaging van 25 basispunten zijn, tenzij de cijfers wijzen op een stevige ‘undershoot’ van de inflatie op de middellange termijn’, schrijft Konstantin Veit, portfoliomanager bij ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco.

De ECB maakte woensdagmiddag bekend de beleidsrente op 4% te houden en verklaarde dat ze nog niet in geslaagd zijn in het beteugelen van de inflatie. Pimco houdt rekening met drie renteverlagingen in 2024, één minder dan wat de financiële markten over het algemeen hebben ingeprijsd. “Dit scepticisme wordt gevoed door de aanhoudende inflatie in de dienstensector, een veerkrachtige arbeidsmarkt, soepele financiële voorwaarden en de kans op nieuwe verstoringen in de toeleveringsketen”, stelt Veit.

Veit ziet dat de inflatie in de dienstensector mede wordt veroorzaakt door stijgende lonen. “Hoewel de loonstijging in het vierde kwartaal iets is afgenomen ten opzichte van het derde kwartaal, blijft deze hoog. Bovendien wijzen verschillende loonindicatoren van de ECB op een aanhoudend sterke loongroei, en de belangrijkste loonstijgingen vinden doorgaans plaats in het eerste kwartaal van het jaar.”

Markten

Amerikaanse futures staan hoger, tot +0,7% voor de Nasdaq. Europa zit meer op het niveau van de S&P, +0,5%. Azië is verdeeld. Nikkei -0,3%, Shanghai -0,4%, Sensex +0,3% en Hong Kong +3,1%. De centrale bank van China ziet meer ruimte voor een verlaging van de rente. Euro/dollar 1,0935. Brent +0,6% op 82,69 dollar. Bitcoin/dollar stabiel op 72.221.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19557 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht