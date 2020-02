Microsoft 7,1% lager (terecht en belachelijk)

De koers van Microsoft daalde gisteren met 7,1% naar 158,18 dollar.

De koersdaling is zowel terecht als belachelijk. Terecht, omdat de waardering van het aandeel was opgelopen tot boven 30 keer de winst. Belachelijk, omdat de onderneming enkel last heeft van stagnatie in de verkoop doordat toeleveranciers in Azië tijdelijk gesloten waren.

Charttechnisch beginnen de signalen groen te knipperen. Het aandeel is vergelijkbaar oversold als begin 2019. Dat was toen het startshot voor bijna een verdubbeling van de koers. Iets boven de 145 dollar ligt een zware steun.

Eddy Schekman

