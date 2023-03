Moeten beleggers zich nog zorgen maken over Amerikaanse banken?

Het omvallen van Silicon Valley Bank (SVB) en de Signature Bank hebben sommige beleggers bezorgd gemaakt over systeemrisico’s in het Amerikaanse banksysteem en de impact ervan op de binnenlandse economie. Beleggingsanalisten van T. Rowe Price in de financiële sector bespreken of deze zorgen terecht zijn.

Het kapseizen van Silicon Valley Bank (SVB) en Signature Bank had andere oorzaken dan de bankfaillissementen tijdens de wereldwijde financiële crisis (GFC) van 2008-2009. De meeste bankfaillissementen worden veroorzaakt door aanzienlijke problemen in de kredietportefeuille van een bank of een liquiditeitscrisis. In de GFC veroorzaakten grote problemen met de kredietportefeuilles van banken – met name met de kredietkwaliteit van hun vastgoedleningen – een golf van bankfaillissementen. De crisis van SVB en Signature Bank daarentegen werd veroorzaakt door een liquiditeitscrisis toen rekeninghouders en masse raceten naar de banken om hun tegoeden op te eisen. De problemen werden nog eens verergerd doordat de beleggingen van de SVB in langlopende vastrentende waarden hun waarde verloren door de renteverhogingen van de Federal Reserve.

SVB is een geval apart

De snelle renteverhogingen van de Fed en de kwantitatieve verkrapping hebben de rente op kortlopende beleggingsinstrumenten zoals kortlopende obligaties verhoogd, waardoor beleggers werden gestimuleerd om hun geld op te eisen, maar de relatief unieke kenmerken van SVB maakten de druk op de banktegoeden acuter. Startende technologiebedrijven domineerden het klantenbestand van SVB en de recente afname in financiering door venture capitalists verhoogde de cashbehoefte van deze tech startups, waardoor ze hun tegoeden opnamen. Sociale media heeft waarschijnlijk de bankruns op SVB en Signature nog eens verder aangejaagd. De tegoeden van de SVB daalden in één werkdag met maar liefst 25%.

Zorgen over Amerikaanse banken?

T. Rowe Price ziet geen fundamentele impact of besmetting van de recente bankcrisis. Doug Spratley, portfoliomanager vastrentende waarden bij T. Rowe Price meent dat banken tegenwoordig betere kapitaal- en reserveposities hebben om grootschalige opname van tegoeden te verwerken. Hij denkt dat een verandering in het pad van toekomstige rentetarieven de grootste impact heeft op geldmarktfondsen waarbij de terminale rente (hoogste punt in deze verkrappingscyclus) nu naar verwachting lager zal zijn dan vóór de faillissementen van de SVB en Signature.

Bij het zoeken naar kansen in regionale banken richt T. Rowe Price zich op de omvang en kwaliteit van banken. Meer dan de helft van de bancaire kredietverlening in de VS is afkomstig van instellingen met minder dan USD 250 miljard aan activa, dus de regionale banksector is essentieel voor de bredere economie. Hoewel bankaandelen het op korte termijn waarschijnlijk moeilijk zullen hebben, zijn er altijd enkele aandelen hard worden afgestraft wanneer bedrijfssectoren worden getroffen door crises zoals deze.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

