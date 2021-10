Nationale-Nederlanden Bank genomineerd voor Beste online vermogensbeheerder 2021

Nationale-Nederlanden Bank is genomineerd voor de Cashcow Award Beste online vermogensbeheerder 2021. Michel Engbers, Directeur Vermogensbeheer, reageert.

“Als directeur Vermogensbeheer bij Nationale-Nederlanden Bank ben ik blij en vereerd dat de lezers en leden van Cashcow.nl, Cash en Bull Up ons ook dit jaar hebben genomineerd voor de CashCow Award ‘beste online vermogensbeheerder’.

Met Beheerd Beleggen nemen we onze klanten graag het werk uit handen en beleggen we voor hen op een manier die bij ze past. Ons ervaren team van beleggingsexperts monitort de beleggingen continu en past deze wanneer nodig aan. Het is fijn dat dat wordt herkend en gewaardeerd. Ik nodig iedereen uit om zijn stem uit te brengen en hoop u te kunnen begroeten op de BeleggersFair 2021.”

Michel Engbers

Directeur Vermogensbeheer Nationale-Nederlanden Bank

Meer lezen over Beheerd Beleggen? Ga naar www.nn.nl/beheerdbeleggen

Deel dit artikel

Geschreven door: Advertorial Bovenstaande advertorial geeft u actuele informatie over een product of dienst. De redactie gaat uit van de betrouwbaarheid van de aangeleverde informatie door de aanbieder, maar kan hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen.

Bekijk alle 19 berichten van Advertorial

Terug naar het nieuws overzicht