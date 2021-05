Natixis: Terugkerende reflatie gunstig voor aandelen

De vooruitzichten voor de wereldwijde groei blijven verbeteren, met de versnelling van de Europese vaccinatieprogramma’s, een bloeiende Amerikaanse economie en een nog steeds bruisende Chinese groei, zegt Esty Dwek, Head of Global Market Strategy, Dynamic Solutions van Natixis Investment Managers.

Ondanks langdurige lockdowns waren de Europese macrocijfers beter dan verwacht en zou de tweede jaarhelft een krachtig herstel moeten laten zien dankzij een inhaalvraag en het EU-herstelfonds. De VS, die een paar maanden voorlopen op Europa wat betreft de heropening van de economie, blijven de verwachtingen overtreffen dankzij de zachtere corona-aanpak en massale fiscale steun. Met een Federal Reserve die blijft herhalen dat het te vroeg is om de teugels aan te trekken, heeft de groei vrij baan. En dan de Chinese groei, die heeft dan wel gepiekt, maar zal naar verwachting voor heel 2021 nog steeds uitkomen op ongeveer 8%, wat positief is voor de hele regio.

Dwek: “Weliswaar plafonneerden de inflatieverwachtingen afgelopen maand en daalden de Amerikaanse rentes zelfs, waardoor de reflation trade even tot stilstand kwam. Dit werd mede veroorzaakt door de piek in Indiase Covid-gevallen en ook een stijging van het aantal besmettingen in ontwikkelde markten. Maar het ergste lijkt nu achter de rug, waardoor de vooruitzichten voor de heropening van economieën er weer beter uitzien, en de reflation trade de komende maanden weer aan kracht zal winnen.”

Aandelen blijven in deze omgeving aantrekkelijk, aldus Dwek. “Ik verwacht daarbij dat cyclische sectoren aan de leiding blijven gaan. Vooral financiële waarden, energieaandelen en basismaterialen zullen naar verwachting goed presteren. Europese en Japanse aandelen zouden ook moeten profiteren van de verschuiving naar indices waarin relatief veel waarde-aandelen zijn opgenomen.”

