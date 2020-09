Nederlandse beleggers kiezen voor RD Shell, ING en ASML

Ondanks dat het in veel landen nog volop zomer was beleefden de financiële markten in augustus opnieuw een boeiende maand. Met Tesla als absolute blikvanger, zo blijkt ook uit het maandoverzicht van BinckBank, de Nederlandse beleggersbank van Saxo Bank.

Daarbij was het Amerikaanse autoconcern niet alleen qua transactiewaarde het meest verhandelde fonds – en uniek zelfs boven Royal Dutch Shell – maar stormde het aandeel ook qua belegd vermogen de top-10 van BinckBank-beleggers binnen en werd en passant ook Apple gepasseerd als populairste VS-fonds.

De enorme opmars van de Amerikaanse techfondsen zorgt daarbij ook voor een inmiddels opmerkelijke verschuiving in het landschap van aandelenbeleggingen door Nederlandse particuliere beleggers. Een beweging die al enige tijd zichtbaar was, maar door recente ontwikkelingen versneld lijkt door te zetten.

Een op vier aandeleneuro’s nu in VS belegd

Door de techhype en forse koersstijgingen op de Amerikaanse beurs belegt de Nederlandse aandelenbelegger inmiddels ruim een op elke vier euro’s aan de overkant van de oceaan (begin 2019: <20%). Een grote verandering ten opzichte van niet eens zo heel lang geleden, toen AEX-fondsen nog de top van de lijst met belegd vermogen domineerden.

Een van de verklaringen hiervoor is de grote toestroom van nieuwe jonge beleggers, die vaker dan de generatie voor hen ook naar buitenlandse aandelen en markten en opkomende nieuwe fondsen kijkt. Dit is ook zichtbaar bij het groeiende aantal internationale ETF-beleggingen.

Kijkend naar het belegd vermogen van BinckBank-klanten zag de top-10 er eind augustus als volgt uit (tussen haakjes positie een jaar geleden):

1. Royal Dutch Shell (1)

2. ING (3)

3. ASML (4)

4. Galapagos (2)

5. Unilever (5)

6. DSM (6)

7. Ahold Delhaize (7)

8. Tesla (60)

9. Aegon (10)

10. Apple (19)

Behalve Tesla staat ook Apple voor het eerst in de top-10 van deze lijst van meest populaire aandelenbeleggingen. Treffend is ook dat het belegd vermogen van particuliere beleggers in Tesla inmiddels drie keer zo groot is als in ‘volksaandeel’ KPN, dat vlak achter Microsoft op de 24e plaats staat.

In de maandoverzichten hieronder vallen niet alleen tech-bedrijven als Tesla, Nio en Nikola op, maar ook andere jonge bedrijven die zich richten op nieuwe energietechnologie. Daarnaast zijn beleggers nog steeds gespitst op bedrijven die mogelijk een rol kunnen spelen bij de aanpak van het coronavirus, wat onder meer de hoge notering van een bedrijf als Relief Therapeutics verklaard.

Overzicht transacties en belegd vermogen augustus 2020

Hieronder de maandelijkse overzichten van de populairste aandelen in Nederland, Europa en de VS en ook beleggingsfondsen en ETF’s met data over de maand augustus.

Transacties NL

1. Royal Dutch Shell

2. Galapagos

3. ING

4. Aegon

5. Pharming Group

6. Unibail-Rodamco

7. ABN Amro

8. PostNL

9. ArcelorMittal

10. Fugro

Belegd vermogen NL

1. Royal Dutch Shell

2. ING

3. ASML

4. Galapagos

5. Unilever

6. DSM

7. Ahold Delhaize

8. Aegon

9. Philips

10. Pharming Group

Meeste transacties VS

1. Tesla

2. NIO

3. Apple

4. Sorrento Therapeutics

5. Plug Power

6. Microsoft

7. Nikola

8. Amazon

9. Barrick Gold

10. Gevo

Belegd vermogen VS

1. Tesla

2. Apple

3. Amazon

4. Microsoft

5. Berkshire Hathaway

6. Alibaba

7. Alphabet A

8. NVIDIA

9. Facebook

10. Alphabet C

Meeste transacties Europa

1. Air France – KLM

2. Relief Therapeutics Holding

3. Wirecard

4. Novacyt

5. Euronav

6. NEL ASA

7. Fagron

8. BPost

9. Ageas

10. Bayer

Belegd vermogen Europa

1. Genmab

2. Ageas

3. Zealand Pharma

4. Nestle

5. Air France – KLM

6. Bayer AG

7. Total SE

8. AB Inbev

9. Fagron

10. Roche

Belegd vermogen ETF’s

1. iShares Core MSCI World

2. VanEck Global Equal Weight

3. VanEck AEX

4. Vanguard S&P 500

5. Vanguard FTSE All-World

6. iShares MSCI World

7. iShares AEX

8. iShares NASDAQ 100

9. iShares EURO STOXX 50

10. iShares Core S&P 500

Belegd vermogen beleggingsfondsen

1. Obam NV

2. Vanguard Global Stock Index Fund

3. Skagen Global Acc

4. Triodos Groenfonds

5. Kempen Global High Dividend Fund

6. ASN Duurzaam Aandelenfonds

7. NN Information Technology Fund

8. BlackRock World Technology Fund

9. ASN Milieu & Waterfonds

10. Kempen Orange Fund

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15258 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht