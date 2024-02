Nicola Mai (Pimco): ‘Groei Europese economie stagneert’

De Europese economie, nog herstellende van een energiecrisis, krijgt dit jaar te maken met een periode van stagnatie of zelfs lichte krimp. De uitdagingen van Europa worden hierbij verergerd door een achterblijvend Duitsland, dat de regionale groei zal afremmen.

Dat schrijft portfoliomanager Nicola Mai van ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco. Mai stelt dat naast de economische zwakte in Duitsland, Europa ook andere tegenwind kent zoals een verlies aan concurrentievermogen ten opzichte van China en hogere gasprijzen sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne.

Impact aanzienlijk

Hoewel er volgens Mai tekenen zijn dat Europa een piek in de economische zwakte heeft gezien, zijn er weinig aanwijzingen dat de Duitse industrie een ommekeer maakt. “Aangezien Duitsland goed is voor meer dan een kwart van het bbp van de eurozone, is de impact op de bredere regio aanzienlijk.”

Rode Zee

Wat betreft mogelijke schokken in 2024 verwacht Mai dat het scheepvaarttumult op de Rode Zee weinig impact zal hebben op de inflatie in Europa. “De omvang ervan is een fractie van de verstoring door de pandemie. De wereldwijde vraag naar goederen is niet zo levendig als tijdens de pandemie en het aanbod van nieuwe containerschepen lijkt dit jaar ruim. Belangrijk is dat er andere aanvoerroutes beschikbaar zijn voor bedrijven, waaronder alternatieve zeeroutes en luchtvracht.”

Volgens Mai is de Europese Centrale Bank (ECB) op haar hoede voor monetaire beleidsfouten die de inflatie weer zouden kunnen aanwakkeren, nu de cyclus van renteverhogingen is beëindigd. “Daarom is het mogelijk dat de ECB de beleidsrente dit jaar minder verlaagt dan de markt momenteel verwacht. Daarna zien we echter mogelijkheden voor verdergaande verlagingen ten opzichte van wat is ingeprijsd.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19414 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht