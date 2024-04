Nieuw: Emerging Markets Income Equity Fund

abrdn heeft het Emerging Markets Income Equity Fund (‘het Fonds’) gelanceerd. Het fonds volgt een bestaande in-house strategie die in 2012 is gelanceerd onder een Brits beleggingsinstrument. Deze strategie wordt met succes beheerd door senior investment director Matt Williams en een ondersteunende portefeuilleconstructiegroep in Londen en Singapore.

Het fonds streeft naar een combinatie van groei en inkomsten door te beleggen in aandelen uit opkomende markten (EM). Het team zoekt naar gezonde bedrijven en een winstgevende bedrijfsgroei door de kasstroom te analyseren. Het geeft bedrijven voorrang op basis van hun vermogen om dividend uit te keren, in de context van waar ze zich binnen hun beleggingscyclus bevinden.

Het fonds hanteert een portefeuilleconstructie die is gebaseerd op twee pijlers: 50% in hoog dividend en 50% in dividendgroei. Dit, in combinatie met een agnostische benadering van aandelenselectie over de gehele breedte van opkomende markten, is gericht op het leveren van een groeiende inkomstenstroom. De risicodoelstellingen zijn gericht op het prioriteren van het risico op basis van de aandelenspecifieke inzichten van het team en van diversificatie van inkomstenstratgegiën. Hierbij wordt gestreefd om de landen- en sectorrisico’s te beperken. Het fonds is niet afhankelijk van een geconcentreerde groep hoogrenderende aandelen om resultaten te behalen.

“Beleggen in opkomende markten wordt vaak geassocieerd met groei in plaats van inkomsten. Uit gegevens blijkt echter dat er nu evenveel bedrijven in opkomende markten dividend uitkeren als in ontwikkelde markten. Omdat we deze strategie al meer dan tien jaar beheren, zien we een uniek, aantrekkelijk rendement voor actieve beleggers met een total return mentaliteit. De winstgroei en dividendopbouw van aandelen uit opkomende markten kunnen een krachtige combinatie vormen in portefeuilles en we zijn trots dat we met de lancering van de SICAV meer beleggers deze mogelijkheid kunnen bieden”, aldus Matt Williams, senior investment director bij abrdn.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19654 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht