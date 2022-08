Nieuw: Invesco Metaverse Fonds

Vermogensbeheerder Invesco kondigt de lancering aan van het Invesco Metaverse Fonds. Met het actief beheerde aandelenfonds krijgen beleggers de mogelijkheid te profiteren van alle nieuwe kansen die het metaverse biedt.

“Naar verwachting bedraagt de markt voor virtual en augmented reality in 2030 al 1,4 miljard pond”, zegt Tony Roberts, die het fonds samen met James McDermottroe beheert. De fondsmanagers beleggen in large-, mid- en small-cap bedrijven van over de hele wereld en binnen elke sector, mits ze deel uitmaken van de Metaverse Value Chain.

“Wij zijn ervan overtuigd dat het metaverse sectoren als de zorg, het onderwijs, de logistiek en de sport volledig gaat transformeren. Dus beleggen we in bedrijven die hier op slimme wijze op in springen en mee kunnen groeien met het metaverse.”

Het fonds focust zich op een aantal bedrijfstakken:

– De volgende generatie bestuurs- en computersystemen

– Hardware die toegang verleent tot het metaverse

– Hyperconnectiviteit

– Immersieve platforms, ontwikkeld met AI

– Blockchain

– Apparatuur die nodig is voor de interoperabiliteit

– Overige services en instrumenten die de economie verder helpen digitaliseren

Roel Thijssen, Head Benelux Distribution bij Invesco: “De grootste beleggingskansen liggen op dit moment bij bedrijven die de infrastructuur opzetten om het metaverse verder te laten groeien. Daarna kunnen ervaringen in de echte wereld en de digitale wereld naadloos op elkaar aansluiten. De mogelijkheden van het metaverse zijn zo groot, dat beleggers dit niet links kunnen laten liggen.”

