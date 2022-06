Nieuw: Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Vermogensbeheerder Invesco lanceert vandaag het Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund voor beleggers in heel Europa. Het fonds, dat ook in Nederland en België is geregistreerd, heeft als primaire doelstelling om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen in 2050 of nog eerder tot nul terug te brengen.

Het fonds biedt blootstelling aan een wereldwijde portefeuille van bedrijfsobligaties. De nadruk ligt op emittenten van hoge kwaliteit die voldoen aan het ‘net zero’-kader. Tegelijkertijd wordt er voor beleggers gestreefd naar inkomsten en vermogensgroei op de lange termijn.

Het fonds is geclassificeerd als artikel 9 van de Verordening inzake openbaarmaking van informatie over duurzame financiering (SFDR). Het volgt een ‘net zero’-beleggingsbenadering dat is vastgesteld door het Paris Aligned Investment Initiative (PAII).

Het fonds wordt beheerd door Lyndon Man, Luke Greenwood, Michael Booth en Matthew Henly. De beheerders kunnen gebruikmaken van de steun van Invesco’s Global ESG-team en het Invesco Fixed Income (IFI)-platform. Dat is een wereldwijd opererend team van 174 beleggingsprofessionals met gemiddeld 20 jaar ervaring in de sector. Het team beheert momenteel wereldwijd een vermogen van £ 404,3 miljard. De beheerders gaan ervan uit dat bedrijven die beter bestand zijn tegen klimaatrisico’s op de lange termijn beter zullen presteren.

