Nieuw: Parijs-akkoord Xtrackers ETF’s van DWS

Vermogensbeheerder DWS lanceert drie nieuwe duurzame Xtrackers ETF’s die beleggers toegang bieden tot de Amerikaanse, Europese en Japanse aandelenmarkten en die zijn afgestemd op de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs.

De nieuwe ETF’s zijn een aanvulling op de twee Xtrackers die in februari van dit jaar op de markt kwamen en die gebruikmaken van dezelfde indexmethodologie en exposure bieden aan wereldwijde aandelen en aandelen uit de eurozone.

De ETF’s volgen de Solactive-ISSESG Net Zero Pathway-indices, die streven naar een vermindering van de CO2-intensiteit met 50% ten opzichte van de equivalente niet-ESG-marktbenchmark. Daarnaast streven ze jaar op jaar naar een voortdurende vermindering van de CO2-intensiteit met 7%.

“Wij beschouwen impact investing als een van de belangrijkste taken van vermogensbeheerders. Met de nieuwe ETF’s breiden we ons aanbod van klimaatakkoord-ETF’s uit met belangrijke beleggingsregio’s”, zegt Simon Klein, Global Head of Passive Sales bij DWS.

De Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned ETF’s zijn niet alleen in overeenstemming met het Klimaatakkoord van Parijs, maar gaan nog een stap verder. Dat doen ze door ook rekening te houden met de aanbevelingen van de Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), zoals gedefinieerd in de Net Zero Investment Framework Implementation Guide van deze organisatie. Dit betekent dat de indices de leden niet alleen wegen op basis van hun CO2-intensiteit, zoals aanbevolen door de IIGCC, maar ook op basis van hun inzet voor het Science Based Target Initiative (SBTI) en de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) rapportagenormen, evenals op maatregelen voor ‘groene’ inkomsten.

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ISIN IE0002ZM3JI1 IE0001JH5CB4 IE00074JLU02 Ticker XNUS XEPA XNJP TER 0,10% 0,15% 0,15% Underlying Index Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Solactive ISS ESG Developed Markets Europe Net Zero Pathway Solactive ISS ESG Japan Net Zero Pathway Use of Income Accumulating Accumulating Accumulating Share class Currency USD EUR USD

