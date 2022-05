Nieuw: turbocerficaten op o.m. EuroStoxx 50

Klanten die handelen via IG Europe hebben met ingang van vandaag toegang tot een nieuwe selectie van turbocertificaten op de EuroStoxx50, twee belangrijke Aziatische indices, alsook een selectie van internationale aandelen. De turbocertificaten op indices en op Forex zijn commissievrij en 24 uur en 5 dagen per week verhandelbaar – wat nieuw is in de markt.

De EuroStoxx50, de Japanse Nikkei en de Chinese Hang Seng zullen aan het Spectrum trading venue van IG worden toegevoegd en worden beschikbaar gesteld naast het bestaande aanbod van aandelen, valuta, grondstoffen en een tiental andere wereldwijde indices. Tot de nieuw toegevoegde aandelen behoren onder meer Volkswagen AG, Pfizer Inc pr en Airbnb Inc.

“Het nieuwe turbo aanbod benadrukt ons commitment om traders te blijven voorzien van een breed scala aan producten en diensten die voldoen aan hun handelsbehoeften. IG’s innovatieve platform is speciaal gebouwd voor particuliere klanten en voor handel in turbocertificaten. Bescherming van de klant, transparantie, controle en toegang tot duizenden markten wereldwijd vormen de kern van ons certificaten platform”, aldus Nazli Visne, hoofd IG Nederland. “Dit is een weerspiegeling van onze voortdurende inspanningen om onze klantendoelgroep verder te verbreden en verdiepen.”

