Nieuwe mogelijkheden voor funding

SmartFunding Solutions stelt haar hoogwaardige technologisch platform en kennis beschikbaar voor andere fundingplatformen en samenwerkingspartners, waarbij Briqwise de eerste partij is die zich aansluit.

Via Briqwise worden hypothecaire leningen in bedrijfsmatig vastgoed aangeboden. SmartFunding Solutions verbreedt met de komst van Briqwise haar aanbod richting investeerders. Met de eigen fundinglabels Symbid, European Capital Exchange en partnerlabel AndersFinancieren kon al belegd worden in (converteerbare) obligaties en aandelen.

SmartFunding Solutions maakt het met deze stap ook mogelijk om het hele proces richting de investeerder uit te besteden, denk aan KYC en portefeuille-overzichten. Door de nieuwe samenwerking tussen SmartFunding Solutions en Briqwise gaat Briqwise gebruik maken van het technologisch platform van SmartFunding Solutions. De investeerders van o.a. Symbid kunnen als eerste via dit platform investeren in de projecten die via Briqwise worden aangeboden. SmartFunding Solutions verbreedt door de samenwerking met Briqwise haar aanbod richting investeerders en biedt naast obligaties en aandelen nu ook hypothecaire leningen in bedrijfsmatig onroerend goed aan.

De stap die SmartFunding Solutions en Briqwise zetten, past in een trend waarbij de markt van crowdfunding (bestaande uit veelal particulieren) dichter naar de professionele financieringsmarkt beweegt. Steeds vaker worden ondernemingen gefinancierd door een combinatie van kleinere investeerders, business angels en professionele investeerders waarbij schaalgrootte steeds belangrijker wordt.

Fred van der Stappen, Managing Partner SmartFunding Solutions: “Briqwise is een snelgroeiend en toonaangevende partij op het gebied van bedrijfsmatig onroerend goed. Het team heeft veel ervaring en beschikt over zeer goed trackrecord.”

Professionalisering van online financieringsmarkt

Briqwise krijgt door de samenwerking toegang tot een enorme groep beleggers en business angels die financiering verstrekken. SmartFunding Solutions beschikt over rapportage- en monitoringtools die investeerders via de verschillende fundingplatformen, zoals AndersFinancieren en Symbid, doorlopend het gewenste inzicht geeft in de voortgang van hun investering. Symbid opereert op basis van een vergunning als beleggingsonderneming (verbonden agent Ilfa) en ontheffing vanuit de AFM waarmee ze onder toezicht staan van de AFM en DNB.

Volledige spectrum van beleggingen

Met de samenwerking met Briqwise biedt SmartFunding Solutions nu een nog completer assortiment van beleggingen aan voor verschillende soorten beleggers, waaronder (converteerbare) obligaties, aandelen en vastgoed leningen.

