Nog een nachtje slapen over beleggen in Chinese hotels

De Chinese hotelbranche gaat een consolidatiefase in en grote spelers kunnen het zich niet permitteren om achter te blijven.

De grafiek van Fidelity toont zelfs aan dat de vier grootste hotels de komende vijf jaar hun aandeel van het totaal aantal hotelkamers kunnen verdubbelen.

Hoewel de economische omstandigheden in China niet ideaal zijn om een groeistrategie te handhaven, zijn Chinese hotelgiganten zich over het land aan het verspreiden met onder meer nieuwe franchises. Minstens twee van de vier grootste spelers streven naar groei in de dubbele cijfers dit jaar.

Fidelity ziet dan ook een groeiende vraag naar hotelaandelen, met name in franchise hotels, onder Chinese beleggers. De daling van de Chinese huizenmarkt maakt het huren van panden voor hotels goedkoop en daarmee is deze beleggingsstrategie aantrekkelijk. De zwakke Chinese economie drukt op winstmarges en kredietkwaliteit van hotelexploitanten, maar de enorme langetermijnopbrengst van de succesvolle partijen lonkt.

Er zijn slechts 7 hotel-aandelen die over een periode van 5 jaar op winst staan, de rest van de 42 hotels (bron database TradingView) staat op verlies. Het gemiddelde verlies bedraagt 43%. Dat komt niet over als een uitnodiging om de aandelen te kopen, maar wellicht moet je soms tegen de trend in gaan.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19379 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht