Obligatielening Image Building (NPEX)

Marktleider in tijdelijke buitenreclame Image Building Holding BV, bekend van de Trotter-zuilen in het Nederlandse straatbeeld, geeft via de NPEX-effectenbeurs een obligatielening uit van 1,5 miljoen euro.

Beleggers kunnen vanaf vandaag inschrijven op deze achtergestelde obligatielening met een jaarlijkse rente van 8%, af te lossen na zes jaar.

De onderneming uit Den Haag wil na de snelle groei van Trotter in Nederland en in andere Europese landen (zoals Groot-Brittannië en België) nu ook starten op de Duitse markt. Om de verwachte groei te faciliteren wordt de opbrengst van de obligatielening gebruikt. De productie van de Trotters wordt opgevoerd en het werkkapitaal van de onderneming met bijna 50 werknemers wordt versterkt.

Het is de derde keer dat Image Building Holding obligaties uitgeeft via de NPEX-effectenbeurs. In 2013 werd er voor 680.000 euro succesvol een obligatielening uitgegeven. Die is inmiddels afgelost en in 2017 deed het bedrijf nogmaals een succesvol beroep op beleggers.

Dankzij financiering via de bank en de NPEX-effectenbeurs groeide Image Building, waarvan het management in handen is van oprichter Stephan Molenaar en Michaël Truijen, de afgelopen jaren flink. De omzet en het ebitda-resultaat van Image Building zijn de afgelopen vier jaar gestaag gegroeid.

De Trotters zijn bijna niet meer weg te denken uit het straatbeeld en bij evenementen, waaronder festivals. Ook overheden zetten de mobiele Trotters volop in voor hun Citymarketing, infrastructurele werken en in de aanloop naar verkiezingen. Maar ook bedrijven en instellingen uit de retail, automotive, de bouw, infrastructuur en kunst- en cultuur zijn vaste gebruikers van de Trotters.

Volgens Michael Truijen van Image Building is tijdelijke buitenreclame via de Trotter-zuilen snelgroeiend en duurzaam. ,,Ik ben ontzettend trots dat wij door de jaren heen een trouwe schare beleggers voor ons bedrijf hebben kunnen winnen. Wij zien dan ook met vol vertrouwen de nieuwe emissie tegemoet”, aldus Truijen. ,,We vinden het ook bijzonder dat we dankzij NPEX konden groeien en dat we nu voor de volgende fase opnieuw gebruik kunnen maken van dit mooie platform, wat een serieuze speler is geworden binnen de MKB-financiering.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14452 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht