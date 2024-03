Ole Hansen (Saxo Bank): ‘Rally op cacaomark’

Op het gebied van voedselgrondstoffen is een scherpe prijsstijging een zeldzame gebeurtenis. Toch is dit precies wat er gebeurt op de cacaomarkt. In het afgelopen jaar zijn de cacaoprijzen op het handelsplatform in New York met meer dan 200 procent gestegen, inclusief een opmerkelijke stijging van 118 procent alleen al dit jaar. Dat stelt Ole Hansen, grondstoffenspecialist van Saxo Bank. Liefhebbers van chocolade paaseieren moeten volgens hem daarom in de toekomst rekening met flink hogere prijzen.

“De aanzienlijke stijging van de cacaoprijs kan worden teruggevoerd op een combinatie van factoren, vooral in West-Afrika. Hier worden Ivoorkust en Ghana gezien als de grootste producenten van cacaobonen ter wereld. Het afgelopen jaar hebben deze landen te maken gehad met moeilijke weersomstandigheden, met name intense hitte, Dat heeft een negatieve invloed gehad op de cacaoproductie.

Bovendien hebben de stijgende kosten voor pesticiden en meststoffen de boeren financieel onder druk gezet, waardoor het voor hen moeilijker is geworden om deze essentiële componenten voor het onderhoud van de gewassen aan te schaffen. De situatie wordt nog verergerd door ongedierte dat cacaoplanten aantast, waardoor de opbrengst nog verder daalt.

Interessant scenario

De heersende omstandigheden vormen een interessant scenario voor zowel handelaars als beleggers. Nu de cacaoproductie daalt, wat blijkt uit het feit dat er 40% minder cacao aankomt in de havens van Ivoorkust in vergelijking met het vorige seizoen, voelt de toeleveringsketen de pijn.

De rally op de cacaomarkt werd echter niet gedreven door speculanten, maar door chocoladeproducenten die futures kochten om zich te bevoorraden op de beurzen of om hedges (verkochte posities) af te dekken.

Chocolade paaseieren

Nu de paasvakantie voor de deur staat, een belangrijke periode voor de verkoop van chocolade, hoeven consumenten zich niet meteen zorgen te maken dat de stijgende cacaoprijs hun paaseieren dit jaar zal beïnvloeden. Maar de stijging van de cacaoprijs zal consumenten later waarschijnlijk wel beïnvloeden.

Daarnaast zal de term shrinkflation waarschijnlijk meer uitgesproken worden. Hierbij worden chocoladerepen of -eieren kleiner of wordt de hoeveelheid chocolade in een verpakking kleiner terwijl de prijzen constant blijven. Bijgevolg zullen de prijzen van chocoladeartikelen misschien niet sterk stijgen, maar de hoeveelheid die voor dezelfde prijs wordt aangeboden, zal wel afnemen.”

