Onzekerheid opkomende markten

De groei in opkomende landen zal in 2024 vertragen en de ontwikkelingen in de aandelenmarkten in deze landen zullen opnieuw worden gedicteerd door het ‘langer hoger’ rentebeleid in de Verenigde Staten en de geopolitieke spanningen tussen de VS en China. Dit stelt vermogensbeheerder UBS Asset Management in de vooruitzichten voor de aandelenmarkten in de opkomende markten. Er zijn duidelijke risico’s in China, stelt UBS AM, maar in andere opkomende landen zijn de verwachtingen beter en de evolutie van de consument in de opkomende landen kan een positieve invloed hebben.

Het tempo van de economische groei in China blijft gematigd vanwege het ontbreken van omvangrijke stimuleringsmaatregelen, de problemen in de vastgoedsector en het stagnerende consumentenvertrouwen. “Er is een risico dat China de doelstelling voor de economische groei niet zal halen”, aldus UBS AM.

In andere opkomende landen zijn er meer positieve ontwikkelingen te zien. In Azië is de situatie voor India en Indonesië rooskleuriger. “In beide landen is de binnenlandse vraag relatief sterk. In het Midden-Oosten zouden structurele hervormingen een positieve invloed moeten hebben, ondanks het huidige conflict. In Latijns-Amerika en Oost-Europa kunnen de economieën profiteren van renteverlagingen op de middellange termijn, aldus UBS AM.

Negatieve verrassingen in 2024 kunnen komen van verkiezingen in een aantal landen. De presidentsverkiezingen in Taiwan kunnen grote gevolgen hebben voor de verhoudingen tussen de VS en China en de veiligheidssituatie in de hele regio. Ook de presidentsverkiezingen in de VS zijn belangrijk: een overwinning van Trump zal voor grote onzekerheden zorgen in de geopolitieke situatie in de wereld, inclusief voor de relatie tussen de VS en China.

“Er zijn tegelijkertijd enkele structurele ontwikkelingen die een positieve impact kunnen hebben. De evolutie van de consument in de opkomende landen zorgt ervoor dat de middenklasse groter wordt waardoor de consumptie stijgt. De toenemende opkomst van AI en de digitale transformatie zorgt voor een steeds groter strategisch belang van halfgeleiders en een groot deel van de productieketen van deze semiconductors is nog altijd in Azië.”

