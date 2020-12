Openbank breidt uit met beleggingsdienst

Openbank, de grootste 100% digitale bank van Europa en onderdeel van de Santander Group, breidt haar dienstverlening aan klanten uit met een brokerage service. Klanten kunnen handelen in ongeveer 4.000 individuele aandelen in 25 markten en 800 op de beurs verhandelde fondsen (ETF’s).

Het beleggingsplatform is de nieuwste nieuwe dienst van Openbank in Nederland, in aanvulling op aantrekkelijke betalings- en spaardiensten. Klanten vinden nu alles onder één digitaal dak en kunnen hun portefeuille naar eigen wens inrichten op een uitgebreid en eenvoudig te gebruiken platform. Voor klanten zijn de eerste drie kooptransacties op het beleggingsplatform gratis (tot een maximum van EUR 30).

“Het beleggingsplatform stelt onze klanten in staat om zelf beslissingen te nemen, om een kick-start te maken in de aandelenhandel, in een gemakkelijke, directe en klantgerichte navigatie met alle nodige functionaliteiten”, zegt Gonzalo Pradas, hoofd van Wealth Management & Chief Investment Officer bij Openbank.

Robo-Advisor

Voor klanten die liever willen beleggen op basis van de expertise van de beleggingsspecialisten van Openbank, geadviseerd door BlackRock en Santander Asset Management, biedt Openbank haar ‘state of the art’ Robo-Advisor aan. Met een minimale investering van 500 euro past de Robo-Advisor haar beleggingsstrategieën regelmatig aan de marktbewegingen aan, zonder dat de klant daar iets voor hoeft te doen. De focus van de beleggingen van de Robo-Advisor ligt op duurzame fondsen.

Pradas wijst op het groeiende belang voor mensen om toegang te hebben tot de beleggingsmarkten: “Het wordt steeds belangrijker dat mensen hun financiële toekomst in eigen hand nemen. Een van de beste manieren om persoonlijke financiële reserves op te bouwen of het pensioen te verbeteren is door te beleggen.”

“Met dit beleggingsplatform stellen we onze klanten in Nederland in staat om met eenvoudige en duidelijke oplossingen zelf aan de slag te gaan om een kapitaal voor later op te bouwen”, stelt Nicci de Haas, market director voor de Nederlandse markt bij Openbank.

Kosten

De beleggingsrekening bij Openbank is gratis. De transactiekosten voor transacties op de Nederlandse markt onder EUR 75.000 bedragen 0,20%, met een minimum van EUR 10 en voor transacties boven EUR 75.000 dalen de kosten tot 0,15%. Op buitenlandse markten zijn deze kosten 0,20% met een minimum van EUR 30. De bewaarkosten voor aandelen en ETF’s op Nederlandse en buitenlandse markten zijn 0,16% (min. EUR 12).

