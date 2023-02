Opkomende markten omhoog

2022 was het slechtste jaar voor aandelen uit opkomende markten in meer dan tien jaar, maar het ziet ernaar uit dat in 2023 de weg omhoog weer is gevonden. Dit stelt Michael Bourke, hoofd opkomende markten bij vermogensbeheerder M&G.

“Alhoewel de economische groei afneemt in 2023, vormt inflatie volgens ons geen risico voor opkomende markten, omdat de centrale banken in deze landen eerder ingrepen dan in ontwikkelde markten.”

Volgens Bourke gaat vooral China een mooi jaar tegemoet dankzij de combinatie van lage aandelenkoersen en de herstellende economie. “De Chinese heropening betekent dat het aantal covidbesmettingen stijgt, maar dat is slechts een tijdelijk probleem. Doordat de Chinese economie een pad naar boven heeft gevonden, neemt de vraag naar grondstoffen toe en dit zal ook goed uitpakken voor andere opkomende markten.”

Zuid-Korea is een van die landen die meelift op het Chinese herstel. Volgens Bourke is de Zuid-Koreaanse aandelenmarkt juist nu heel interessant mede omdat de halfgeleidersector aantrekt. In Brazilië zijn veel bedrijven aantrekkelijk gewaardeerd en geven de wereldwijd gestegen grondstofprijzen het land een economische duw in de rug. Al zijn beleggers nog wel op hun hoede: “Ze maken zich zorgen over hoe president Lula het economische en sociale beleid precies gaat vormgeven.”

Bourke is minder te spreken over India, waar aandelen momenteel vrij prijzig zijn. “Bedrijven hebben geprofiteerd van het ruime monetaire beleid dat tijdens de pandemie werd gevoerd en dit heeft de koersen omhooggestuwd. Nu de economische stimuleringsmaatregelen worden teruggeschroefd, zien beleggers vanuit risico-rendementsoogpunt meer brood in andere opkomende markten. De kans dat aandelen in India duur blijven is wel vrij groot, dus wij blijven daar onderwogen.”

In verschillende sectoren en regio’s hebben bedrijven zeer verschillend gepresteerd dus verwacht Bourke dat beleggers dit jaar nog specifieker op zoek gaan naar bepaalde aandelen en zich niet meer puur laten leiden door macro-economische factoren.

De aandelen uit opkomende markten koersen over het algemeen lager dan die uit ontwikkelde markten. In tegenstelling tot Amerikaanse bedrijfsresultaten stabiliseren de resultaten van beursfondsen uit opkomende markten en dat zou wel eens tot een outperformance kunnen leiden, aldus Bourke.

