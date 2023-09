Optimisme beleggers loopt licht terug (Saxo)

Het vertrouwen van beleggers is de afgelopen maand weer wat afgenomen. Dat blijkt uit de maandelijkse beleggerspeiling onder honderden zelf beleggende klanten van Saxo.

Het vertrouwen van beleggers in de financiële markten daalde gedurende de maand augustus van 2,4 naar 2,1 op een schaal van -15 tot 15. De maand daarvoor was er nog een sterke stijging te zien: van 1,1 naar 2,4. Beleggers zijn dus weer wat terughoudender geworden.

Over de AEX zijn beleggers juist iets optimistischer geworden. Zij verwachten gemiddeld een groei van 1,3% in de komende maand. Dat was de afgelopen maand nog 1,1%. Ook de vooruitzichten voor de S&P 500 zijn wat positiever geworden: van 1,0% naar 1,2%.

Adyen valt van voetstuk

Op het verkooplijstje van de hoofdfondsen prijkt Adyen (van 4,1% naar 16,8%) bovenaan. Het fintechbedrijf publiceerde halverwege augustus tegenvallende winstcijfers en kreeg toen een koersdreun op de beurs. Shell (10,3%) bekleedt de tweede plek, gevolgd door Prosus (8,7%). Vorige maand stond DSM nog op de eerste plek in dit rijtje, maar het fonds lijkt het vertrouwen weer teruggewonnen te hebben (van 13,6% naar 4,3%).

De tik voor Adyen lijkt mede te verklaren door onvrede over de communicatie van het bedrijf met zijn aandeelhouder. 41,6% van de Saxo-beleggers is het er mee eens dat het bedrijf ‘niet zorgvuldig heeft gecommuniceerd’. Daar staat tegenover dat 44% neutraal is, en 14,3 oneens.

Aandelen blijven favoriet

De voorkeur voor aandelen is de afgelopen weken weer toegenomen. 92,3% (vorige maand 85,9%) van de respondenten geeft aan een voorkeur te hebben voor beleggen in aandelen. Op de tweede plaats staan ETF’s (32,7%), gevolgd door beleggingsfondsen (23,2%), opties (19,9%) en obligaties (8,8%). Beleggingsfondsen en opties hebben de afgelopen maand weer van plek gewisseld.

Bij de populairste Nederlandse aandelen staat Shell (14,7%) weer op één, mogelijk als gevolg van de oplopende olieprijs. Vorige maand stond ING nog aan kop, maar nu zakt de grootbank naar de derde plek (van 19,1% naar 10,5%). Op de tweede plek staat chipmachinefabrikant ASML (11,8%).

IT-sector onverminderd populair

Informatietechnologie blijft de meest populaire sector onder beleggers, met 43,6% van de respondenten die deze sector verkiezen. Daarna volgen de financiële sector (35,8%) en de grondstoffen (33,5%). De energiesector verliest populariteit en is nu favoriet onder 27,6% van de beleggers (vorige maand nog 37,7%).

