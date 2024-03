Optimix: Opkomende markten zijn meer dan China, wat te denken van Saudi-Arabi, Griekenland en Vietnam?

Terwijl de beurzen in het westen vrolijk doordenderden, kwamen ook de opkomende markten op gang. De in zwaar weer verkerende Chinese beurs en economie kregen een helpende hand van de Chinese beleidsmakers die eindelijk de ernst van de situatie lijken te onderkennen.

Optimix ziet dan ook nog steeds kansen in de opkomende markten, die meer zijn dan China alleen. Met name India, Saudi-Arabië, Griekenland, Indonesië en Vietnam, die allen ondersteund worden door robuuste investeringscycli, vinden de vermogensbeheerders van Optimix interessant.

De opkomende markten zijn een heterogene groep landen verspreid over de hele wereld; Optimix onderscheidt de clusters Noord-Azië, Zuidoost-Azië, Oost-Europa, Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika. In Noord-Azië, dat circa 50% van de MSCI Emerging Markets Index uitmaakt, zijn Taiwan en Korea de landen met de minst interessante dynamiek. Deze lijken ook meer op ontwikkelde landen.

China is een geval apart. De langetermijnvooruitzichten voor China zijn niet per se negatief, maar op de kortere termijn is onzekerheid troef. In de opkomende markten zien de vermogensbeheerders van Optimix een aantal interessante, krachtige thema’s, met name buiten Noord-Azië en die de regio als geheel kansrijk maakt om in de komende jaren te outperformen:

• Kapitaalinvesterings- en kredietcyclus; Dit is het meest krachtige thema en India is hier het beste voorbeeld van. Een dergelijke cyclus kenmerkt zich door hoge economische en winstgroei, een pro-business overheid, groeiende middenklasse, gezonde banken en hoge investeringen.

• Near-shoring / friend-shoring; Het westen wil de toevoerketens dicht bij huis hebben en weg uit China. Tijdens covid-19 bleken de toevoerketens zeer kwetsbaar en ook uit ESG-overwegingen wordt meer en meer lokaal geproduceerd. Door de handelsoorlog met de VS raakt China steeds minder populair als outsource bestemming. Mexico, Vietnam en Polen profiteren hiervan.

• Grondstoffen; In onze beleggingsvisie zijn grondstoffen een belangrijke beleggingscategorie voor de komende jaren en deze zijn ruim vertegenwoordigd in de opkomende markten. Onderinvesteringen, de duurzame transitie, near-shoring, inflatierisico’s en geopolitiek zijn hier belangrijke factoren. Het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika zijn rijkelijk bedeeld met grondstoffen.

• Corporate Value; In navolging van het Japanse succes lanceren nu ook andere landen programma’s om matig presterende bedrijven en sectoren te bewegen tot een efficiëntere bedrijfsvoering via het verbeteren van factoren als kapitaalkosten, rendement op eigen vermogen en dividenduitkering. Begin dit jaar kondigde Zuid-Korea een dergelijk programma aan, en recentelijk lanceerde China iets soortgelijks gericht op haar staatsbedrijven.

• Lage waardering; Aandelen uit opkomende markten zijn goedkoop ten opzichte van de westerse beurzen.

De favoriete markten van Optimix zijn India, Saudi-Arabië, Griekenland, Indonesië en Vietnam, die allen ondersteund worden door robuuste investeringscycli. Saudi-Arabië lijkt misschien een vreemde eend in de bijt. Echter de vermogensbeheerders van Optimix hebben van deze markt misschien wel de hoogste verwachtingen. Onder leiding van de controversiële kroonprins Mohamed bin Salman ondergaat het land een ware metamorfose. Lees meer in de strategiebrief van Optimix: Saudi-Arabië – de rijzende macht.

In de ‘bull market’ van de afgelopen jaren heeft Optimix met overwegend succes steeds getracht op koerscorrecties bij te kopen en na significante stijgingen juist weer deels winst te nemen. Recentelijk heeft de S&P500 Index middels een forse rally de 5.000 puntengrens geslecht, waarbij het Tactische Asset Allocatie model van Optimix van overwogen aandelen terug naar neutraal is gegaan vanwege het euforische sentiment op de beurs. Dit was aanleiding deels winst te nemen en hiermee de overweging in aandelen te matigen.

Optimix vermoedt dat de beursrally nog wat langer kan aanhouden. Als dit zich voltrekt, zullen de vermogensbeheerders van Optimix stap voor stap de aandelenpositie verder afbouwen en zich defensiever positioneren.

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





