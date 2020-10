Overwinning Biden impuls voor waarde-aandelen

De kans dat de democratische presidentskandidaat Joe Biden president wordt, is 75%. Dat zegt Evan Brown, hoofd research UBS. Hoewel de verschillende mogelijke verkiezingsuitslagen kunnen leiden tot meer onzekerheden in de economische vooruitzichten, is het niet waarschijnlijk dat ze de fundamentele realiteit zullen veranderen.

Reden waarom UBS AM gelooft in procyclisch beleggen. Volgens Brown profiteren deze beleggingen het meest van het toegenomen optimisme over het herstel van wereldeconomie. Er wordt nog altijd uitgegaan van uitgavenniveaus van vóór de pandemie.

“Een Biden-overwinning samen met een Democratisch Congres zou dit proces versnellen en dient als een bijzonder krachtige katalysator voor waarde-aandelen ten koste van groeiaandelen. Omdat een andere verkiezingsuitslag nog altijd mogelijk is, blijft diversificatie en het afdekken van risico’s nodig.”

Volgens Brown zijn risicovolle beleggingen wel degelijk in staat om hogere winstbelastingen het hoofd te bieden. Volgens hem lijden deze beleggingen meer onder begrotingen die niet worden opgerekt. “Daardoor komt het beginnende winstherstel in gevaar en wordt het risico op faillissement van zowel bedrijven als huishoudens, groter. Immers, de pandemie is nog niet voorbij en dat zet een rem op de geldstromen. Het zal tot ver in 2021 duren voordat we enigszins zicht hebben op wanneer de activiteiten in de private sector weer op volle toeren zullen draaien.”

