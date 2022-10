Panel: Leven na TINA

In deze volatiele tijden doen beleggers er goed aan om eerder opgedane ervaringen de rug toe te keren. Waar liggen de nieuwe risico’s én kansen? Beleggingsexperts Ralph Wessels (ABN Amro), Ruud Hadders (Actiam) en Joost van Leenders (Van Lanschot Kempen) zetten tijdens de BeleggersFair de belangrijkste beleggingsthema’s op een rijtje.

Bijna iedereen in onze maatschappij moest weer terug naar de tekentafel gaan. Van overheden en centrale banken, naar bedrijven. En ook vanwege dat laatste kunnen beleggers daar niet bij achterblijven. Zij moeten in de eerste plaats zien om te gaan met hogere rentes en daar vooral ook het belang van inzien.

De risico’s voor de economische groei en hoe inflatie bedrijfswinsten kan uithollen mogen eveneens niet onderschat worden, zoals ook hoe geopolitieke risico’s veel meer een thema voor bedrijven zijn geworden. Met alle verschuivingen gaat het echter niet alleen om alle bijbehorende risico’s, maar tevens om welke kansen die zich daardoor onherroepelijk zullen gaan aandienen. Het BeleggersFair-panel zet alle thema’s op een rijtje.

Het panel ‘Leven na TINA (There Is No Alternative)’ begint om 14.20 uur.

Deelnemers

Ralph Wessels

Hoofd Beleggingsstrategie bij ABN Amro MeesPierson

Als strateeg is Ralph Wessels medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid dat hij onder andere uitdraagt naar klanten. Zo is hij regelmatig te lezen in het Financieel Dagblad, te zien bij RTL Z of te horen op BNR Nieuwsradio. Daarnaast heeft hij zijn eigen beleggingsvlog ‘Boven de markt’. Sinds 2017 houdt hij ook de ontwikkelingen in de cryptowereld bij.

Wessels heeft een passie voor beleggen en volgt de beurs en de macro-economische en politieke ontwikkelingen op de voet. Hij startte zijn beleggingscarrière bij Robeco. Ralph is afgestudeerd bedrijfseconoom aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met specialisatie in financiële markten & beleggen.

Ruud Hadders

Responsible Investment Officer bij Actiam

In zijn functie is Ruud Hadders verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van duurzaam beleggingsbeleid. Voordat hij bij Actiam kwam, werkte hij als management consultant voor IG&H Consulting aan strategische vraagstukken in de financiële sector.

Hadders is afgestudeerd in Internationale Betrekkingen en Internationale Politieke Economie aan de Universiteit van Groningen, het Monterrey Institute of Technology en de State University of New York.

Joost van Leenders

Beleggingsstrateeg bij Van Lanschot Kempen

